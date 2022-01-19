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5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT olarak satışa çıkardı, 1 milyon dolar kazandı
5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT olarak satışa çıkardı, 1 milyon dolar kazandı
Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Gocali'nin koleksiyonu 1 milyon... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:55+0300
2022-01-19T13:07+0300
kripto para
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ethereum
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Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.1000 fotoğrafını çekti: 'Kimsenin satın almak isteyeceğini düşünmezdim'NTV’nin aktardığı habere göre, Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekti. Öğrenci aslında mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.Gozali o videoyu oluşturmayı başardı ve YouTube kanalında ‘5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim’ notuyla yayımladı.Ancak Gozali bu kadarla da kalmadı. Blok zinciri teknolojilerine ilgi duyan öğrenci fotoğraflarını NFT'ye dönüştürerek OpenSea'ye yüklemeye karar verdi.Üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.Satışlar patladı: ‘Hala aileme söylemeye cesaretim yok’Aslında Gozali bu fotoğrafları aralık ayında yüklemeye başlamıştı. Ancak kripto para topluluğunda ve ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun fotoğrafları görüp sosyal medya hesabından paylaşmasıyla satışlar patladı.Sonraki birkaç gün içinde 400'den fazla kişi fotoğraf satın aldı. Talebin artmasıyla fotoğrafların fiyatı 0.247 ETH'e (806 dolar) kadar çıktı.Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor.Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.NFT nedir?Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
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kripto para, kazanç, ethereum, nft

5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT olarak satışa çıkardı, 1 milyon dolar kazandı

12:55 19.01.2022 (güncellendi: 13:07 19.01.2022)
© Sultan Gustaf el GozaliSultan Gustaf el Gozali'nin milyonlar kazandığı selfieleri
Sultan Gustaf el Gozali'nin milyonlar kazandığı selfieleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sultan Gustaf el Gozali
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Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Gocali'nin koleksiyonu 1 milyon dolara satıldı.
Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.

1000 fotoğrafını çekti: 'Kimsenin satın almak isteyeceğini düşünmezdim'

NTV’nin aktardığı habere göre, Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekti. Öğrenci aslında mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.
Gozali o videoyu oluşturmayı başardı ve YouTube kanalında ‘5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim’ notuyla yayımladı.
Ancak Gozali bu kadarla da kalmadı. Blok zinciri teknolojilerine ilgi duyan öğrenci fotoğraflarını NFT'ye dönüştürerek OpenSea'ye yüklemeye karar verdi.
© Sultan Gustaf el GozaliEndonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali
Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali
© Sultan Gustaf el Gozali
Üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.

Satışlar patladı: ‘Hala aileme söylemeye cesaretim yok’

Aslında Gozali bu fotoğrafları aralık ayında yüklemeye başlamıştı. Ancak kripto para topluluğunda ve ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun fotoğrafları görüp sosyal medya hesabından paylaşmasıyla satışlar patladı.
Sonraki birkaç gün içinde 400'den fazla kişi fotoğraf satın aldı. Talebin artmasıyla fotoğrafların fiyatı 0.247 ETH'e (806 dolar) kadar çıktı.
Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor.
Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.

NFT nedir?

Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.
NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.
Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.
Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
George Soros - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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