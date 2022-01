https://tr.sputniknews.com/20220119/50-ilde-egitime-kar-engeli-1052878976.html

50 ilde eğitime kar engeli

50 ilde eğitime kar engeli

50 ilde eğitime kar engeli - Hangi illerde okullar tatil

2022-01-19T08:49+0300

2022-01-19T08:49+0300

2022-01-19T08:49+0300

türkiye

kar tatili

okul

kar

tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052878951_0:109:3255:1939_1920x0_80_0_0_0058eff5a1bdfcc71c3482028c1d73a9.jpg

Eğitime ara verilen iller şu şekilde: KAHRAMANMARAŞKahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.KARABÜKKarabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.ERZİNCANErzincan’da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba günü ilgenelindeki tüm okullarımızda eğitim, öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.ARTVİNArtvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 19 Ocak Çarşamba ara verileceği belirtildi.Açıklamada Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinde taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarıldı.ZONGULDAKDevrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.Bu sebeple taşımalı eğitimde 19 Ocak çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini aktaran Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yarın eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.SAMSUNSamsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, Ladik ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği duyuruldu.BURSABursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü okullar tatil edildi.Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, ilçede yoğun kar yağışının öngörüldüğü belirtilerek, "Buzlanma, don olayı gibi riskler nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.Yenişehir ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise 19 Ocak çarşamba günü tüm kademelerde eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.MUŞMuş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 19 Ocak çarşamba günü için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ tehlikesi değerlendirilerek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.SİNOPSinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim yapılmayacak.Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim verilen, Erfelek ilçesinde ise tüm okullarda 19 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.HATAYHatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.DÜZCEDüzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime 19 Ocak çarşamba günü ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.DENİZLİDenizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.MERSİNMersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda yarın uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.KONYAKonya’nın 25 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:"Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak."Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.BİTLİSBitlis'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkezde bulunan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.ERZURUMErzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi.Engelli ve hamile kamu personeli ise 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacak.OSMANİYEOsmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde bazı köy ve mahallelerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.Düziçi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Yeşilyurt, Çatak, Yenifarsak köyü ile ilçeye bağlı Yeşilbayır ve Kurtbey mahallelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca bu köy ve mahallelerde taşımalı eğitimin de yapılmayacağı kaydedildi.Kadirli ilçesinde de bazı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı yüzünden ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.Bu nedenle Yoğunoluk, Koçlu, Kayasuyu, Yenigün ve İlbistanlı köylerindeki ilkokul ile ortaokullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini kaydeden Tapsız, bu okullarda taşımalı eğitimin de yapılmayacağını aktardı.KAYSERİKayseri ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildi.Vali Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu'da 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.Hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağını kaydeden Günaydın, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacağını aktardı.Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle diğer ilçelerde de 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği öğrenildi.GİRESUNGiresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği kaydedildi.SAKARYASakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verilecek.Taraklı Kaymakamlığından yapılan yazıyı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir."ORDUOrdu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.ÇANKIRIÇankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.YOZGATYozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.RİZERize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.ADANAAdana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, "Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.ŞANLIURFAŞanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda 19 Ocak Çarşamba günü kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı.Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu.Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.AFYONKARAHİSARAfyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.Vali Gökmen Çiçek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.DİYARBAKIRDiyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.GÜMÜŞHANEValilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.TOKATTokat'ın Yeşilyurt, Almus, Başçiftlik, Niksar ve Reşadiye ilçelerde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.NEVŞEHİRNevşehir'de kar nedeniyle okullar 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiValilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.BOLUBolu'da, kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildi.Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.MALATYAMalatya merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 19 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.ELAZIĞMeteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı.Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.KÜTAHYAKütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, ”Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.BİNGÖLBingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.BURDURBurdur'da 19 Ocak Çarşamba günü için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.Rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda da yüz yüze eğitimlere bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Öte yandan alınan karar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde görevli tüm engelli, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.ADIYAMANAdıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.BİLECİKBilecik'te, kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve 19 Ocak Çarşamba günü tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.KONYAKonya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak.Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.UŞAKUşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."NİĞDENiğde'de 19 Ocak Çarşamba günü okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.AKSARAYAksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.KARAMANKaraman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi, Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Kazımkarabekir, Ayrancı, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.TUNCELİTunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.KİLİSKilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.BAYBURTBayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.GAZİANTEPGaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildi. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.SİVASSivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.KASTAMONUKastamonu'nun 19 ilçesinin 17'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devrekani, Doğanyurt, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide ve Daday ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.Öte yandan kent merkezinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar tatili, okul, kar, tatil