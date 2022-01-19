Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-bir-ilk-musluman-bir-kadin-federal-yargic-olmak-icin-aday-1052911943.html
ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
ABD'de New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury, ülkede federal yargıçlığa aday gösterilen ilk... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:37+0300
2022-01-19T22:37+0300
dünya
abd
müslüman
joe biden
new york
bangladeş
kadın
hakim
nusrat jahan choudhury
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025100_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_14aa473c5abc820703980d908d2ab8b1.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, bugün bazı yargı görevlerine yönelik adaylarını açıkladı.Biden, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury'i aday gösterdi.ABD tarihinde federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın olma özelliğini taşıyan Choudhury, Senato tarafından onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk kadın yargıç olacak.Nusrat Jahan Choudhury kimdir?Columbia ve Princeton Üniversitelerinde Kamu ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim alan Choudhury, 2006'da Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Irkçılık ve yargı alanlarında faaliyet gösteren ve bu alanlarda avukatlık yapan Chaudhury, 2020'den bu yana Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli kuruluşun hukuk direktörlüğünü üstleniyordu.
new york
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025100_182:0:1018:627_1920x0_80_0_0_b001895186a9035741a4a6e85a74f06e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, müslüman, joe biden, new york, bangladeş, kadın, hakim, nusrat jahan choudhury

ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday

22:37 19.01.2022
© DHAABD mahkeme
ABD mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
Abone ol
ABD'de New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury, ülkede federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın oldu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, bugün bazı yargı görevlerine yönelik adaylarını açıkladı.
Biden, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury'i aday gösterdi.
ABD tarihinde federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın olma özelliğini taşıyan Choudhury, Senato tarafından onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk kadın yargıç olacak.

Nusrat Jahan Choudhury kimdir?

Columbia ve Princeton Üniversitelerinde Kamu ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim alan Choudhury, 2006'da Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Irkçılık ve yargı alanlarında faaliyet gösteren ve bu alanlarda avukatlık yapan Chaudhury, 2020'den bu yana Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli kuruluşun hukuk direktörlüğünü üstleniyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:55Sinop'ta yaşlı kadın, kar paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi
22:53Fransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan değişikliği onayladı
22:51Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi
22:51Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yemekte bir araya geldi
22:46New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
22:43AK Parti Sözcüsü Çelik, öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı
22:41Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor
22:39Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
22:37ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
22:36Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 yendi
22:34Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek
22:30Macron ve AP Başkanı soru almayınca gazeteciler basın toplantısını terk etti
22:29Diyarbakır’da cenaze defni için 8.5 saatlik yol açma çalışması yapıldı
22:24TFF'de yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili toplantı
22:17Putin: Rusya-İran işbirliği Suriye'de terörle mücadelede yardımcı oldu
22:14Mahsur kalan ambulanstaki bebek helikopterle hastaneye yetiştirildi
22:12Paşinyan: Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinden bizzat sorumluyum
22:12Ermenistan: 2020 Karabağ Savaşı’nda 3809 askerimiz öldü
22:09Rus kozmonotlar yılın ilk uzay yürüyüşüne başladı
22:03Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın aldığını açıkladı