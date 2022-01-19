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ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
ABD'de New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury, ülkede federal yargıçlığa aday gösterilen ilk... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:37+0300
2022-01-19T22:37+0300
2022-01-19T22:37+0300
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bangladeş
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hakim
nusrat jahan choudhury
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, bugün bazı yargı görevlerine yönelik adaylarını açıkladı.Biden, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury'i aday gösterdi.ABD tarihinde federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın olma özelliğini taşıyan Choudhury, Senato tarafından onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk kadın yargıç olacak.Nusrat Jahan Choudhury kimdir?Columbia ve Princeton Üniversitelerinde Kamu ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim alan Choudhury, 2006'da Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Irkçılık ve yargı alanlarında faaliyet gösteren ve bu alanlarda avukatlık yapan Chaudhury, 2020'den bu yana Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli kuruluşun hukuk direktörlüğünü üstleniyordu.
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abd, müslüman, joe biden, new york, bangladeş, kadın, hakim, nusrat jahan choudhury
ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
ABD'de New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury, ülkede federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın oldu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, bugün bazı yargı görevlerine yönelik adaylarını açıkladı.
Biden, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Choudhury'i aday gösterdi.
ABD tarihinde federal yargıçlığa aday gösterilen ilk Müslüman kadın olma özelliğini taşıyan Choudhury, Senato tarafından onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk kadın yargıç olacak.
Nusrat Jahan Choudhury kimdir?
Columbia ve Princeton Üniversitelerinde Kamu ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim alan Choudhury, 2006'da Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Irkçılık ve yargı alanlarında faaliyet gösteren ve bu alanlarda avukatlık yapan Chaudhury, 2020'den bu yana Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli kuruluşun hukuk direktörlüğünü üstleniyordu.