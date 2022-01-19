https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-kar-firtinasi-kralice-elsa-gozaltina-alindi-1052900083.html

ABD'de kar fırtınası: 'Kraliçe Elsa' gözaltına alındı

ABD'de kar fırtınası: 'Kraliçe Elsa' gözaltına alındı

ABD Güney Carolina'da kar fırtınası devam ederken, 'Kraliçe Elsa' kıyafetli bir kadının gözaltına alınmasına dair görüntülerin yayınlanması 'fırtınanın... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:46+0300

2022-01-19T16:46+0300

2022-01-19T16:46+0300

dünya

abd

güney carolina

disney

kar fırtınası

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ABD'de çoğu eyalette etkili olan ve 80 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen kar fırtınasının yankıları sürerken, Güney Carolina'da 'Kraliçe Elsa' kıyafetli bir kadının gözaltına alındığı görüntüler viral oldu. Disney'in 'Karlar Ülkesi' animasyonunda yer alan karakterlerden olan Kraliçe Elsa, karları buz kütlelerini kontrol edebilmesiyle tanınıyor.Yayınlanan polis kamerası görüntülerinde, Kraliçe Elsa kıyafetli bir kadının kısa bir süre kaçmasının ardından yakalanarak gözaltına alınma anı yer alıyor. Görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Kar fırtınasının suçlusu bulundu" yorumunda bulundu.

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abd, güney carolina, disney, kar fırtınası