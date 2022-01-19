Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-trumpin-avukatlarini-ifadeye-cagirdi-1052876077.html
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T04:51+0300
2022-01-19T04:51+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
donald trump
ifade
kongre baskını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051627478_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6d4192dbd99278f4a53fbebaff9e4b80.jpg
6 Ocak Soruşturma Komitesi Başkanı Mississippi Temsilcisi Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, ifadeye çağırılan kişilerin 3 Kasım 2020 seçimlerinde hile olduğuna ilişkin 'mesnetsiz teoriler ve iddialar yaydığını' ifade etti.Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor.Giuliani'nin yanı sıra Trump'ın hukuk ekibinden Jenna Ellis ve Sidney Powell ile Trump'ın eski Kampanya Danışmanı Boris Epshteyn de ifadeye çağrıldı.6 Ocak Kongre baskınıABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/trump-abdli-burokratlar-rusya-yalanini-ortaya-atarak-yonetimimin-calismasini-zorlastirdi-1052787692.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051627478_100:0:1200:825_1920x0_80_0_0_d7612be8f263eea91bccee59956a48d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, ifade, kongre baskını

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı

04:51 19.01.2022
© REUTERS / Octavio JonesDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Octavio Jones
Abone ol
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı.
6 Ocak Soruşturma Komitesi Başkanı Mississippi Temsilcisi Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, ifadeye çağırılan kişilerin 3 Kasım 2020 seçimlerinde hile olduğuna ilişkin 'mesnetsiz teoriler ve iddialar yaydığını' ifade etti.
Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor.
Giuliani'nin yanı sıra Trump'ın hukuk ekibinden Jenna Ellis ve Sidney Powell ile Trump'ın eski Kampanya Danışmanı Boris Epshteyn de ifadeye çağrıldı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
DÜNYA
Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
16 Ocak, 16:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:37Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları yolsuzluk soruşturması nedeniyle donduruldu
05:12İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Kuzey Akım-2, Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil
04:51ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı
04:35Mersin'de zincirleme kaza: 14 yaralı
04:05Rusya'da Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği kuruluyor
03:46'Rusya, İran ve Çin ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek'
03:23ABD'de Tesla sürücüsü, oto-pilotta yaptığı kazada ölüme neden olmakla suçlanıyor
02:56Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadı
02:46BOTAŞ’tan açıklama: Yangın tamamen söndürüldü
02:43New York Belediye Başkanı, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı
02:30Rusya: İdlib’deki militanlar Tartus ve Lazkiye’ye saldırılar planlıyor
02:21Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı
02:20Rus vekil Slutskiy: Rusya'ya yönelik doğalgaz piyasasında manipülasyon suçlaması asılsız
02:16Ukrayna: İngilitere’den hafif tanksavar araçlar aldık
02:04Rus gazetecilerden Baerbock’a ‘Almanya’daki medya temsilcilerini koruma’ talebi
02:01İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi
01:39'Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonu da dolaşımda'
01:31Ankara'da ilkokul öğrencileri 'Erik Dalı' ile coştu
01:31Gaziantep’te yoğun kar nedeniyle birçok kişi yolda kalan araçlarda mahsur kaldı
01:27İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor