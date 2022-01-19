https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-trumpin-avukatlarini-ifadeye-cagirdi-1052876077.html

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T04:51+0300

2022-01-19T04:51+0300

2022-01-19T04:51+0300

dünya

abd

abd temsilciler meclisi

donald trump

ifade

kongre baskını

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6 Ocak Soruşturma Komitesi Başkanı Mississippi Temsilcisi Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, ifadeye çağırılan kişilerin 3 Kasım 2020 seçimlerinde hile olduğuna ilişkin 'mesnetsiz teoriler ve iddialar yaydığını' ifade etti.Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor.Giuliani'nin yanı sıra Trump'ın hukuk ekibinden Jenna Ellis ve Sidney Powell ile Trump'ın eski Kampanya Danışmanı Boris Epshteyn de ifadeye çağrıldı.6 Ocak Kongre baskınıABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/trump-abdli-burokratlar-rusya-yalanini-ortaya-atarak-yonetimimin-calismasini-zorlastirdi-1052787692.html

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abd, abd temsilciler meclisi, donald trump, ifade, kongre baskını