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ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantına bağlı olarak yapılan projeksiyonlara göre, mart ortasına kadar 50 ila 300 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T00:05+0300
2022-01-19T00:05+0300
koronavirüs
abd
toplu ölüm
vaka
koronavirüs
kovid-19
omicron
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ABD'deki değişik üniversitelerden bilim insanlarınca oluşturulan Kovid-19 Senaryo Modelleme Merkezi'ne göre, Omicron dalgasında ölümlerin 300 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunuldu.Modelleme üzerine çalışan ekibe başkanlık eden Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Katriona Shea, AP ajansına yaptığı açıklamada, Omicron dalgası sırasında projeksiyonların ABD’de ölümlerin 58 bin ile 305 bin tahminleri arasında değişebileceğini gösterdiğini kaydetti.Shea, Omicron varyantının genelde hafif atlatılan bir virüs olmasına rağmen bulaşma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Birey olarak hasta olma şansınız daha düşük olsa bile genel olarak toplumda daha fazla etki göreceksiniz" dedi.ABD’de son haftalarda günlük ortalama ölümlerin 1700 civarında seyrettiğine işaret edilerek, modellemelerdeki tahminlerin üst sınırının gerçekleşmesi halinde ilkbaharın başlarında ABD’de Kovid-19 ölümlerinin 1 milyonun üzerine çıkabileceği ifade edildi.ABD'deki Kovid-19 ölümlerinin 4'te 3'ünü 'yaşlı nüfus' oluşturuyorABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan raporda, ülkedeki Kovid-19 ölümlerinin 4'te 3'ünden fazlasını yaşlı nüfusun oluşturduğu belirtildi.Raporda, özellikle 85 yaş ve üzeri grup içinde 200 binden fazla Kovid-19 ölümü olduğu bildirilerek, bu yaş grubunun ülke nüfusunun yüzde 2’sine denk geldiğine dikkat çekildi.ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 22’sini oluşturan çocuk nüfusta ise Kovid-19 salgınına bağlı ölümlerin yüzde 0.2’den daha az olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu grup içinde şimdiye kadar yaklaşık 1100 can kaybı görüldüğü kaydedildi.ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını temsil eden 5 yaş altındaki çocuklar arasında ise şu ana kadar 400'den daha az Kovid-19 ölümü yaşandığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/abdde-24-eyaletteki-hastaneler-kovid-19-nedeniyle-yuzde-80-doluluk-oranini-gecti-1052756631.html
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abd, toplu ölüm, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron

ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor

00:05 19.01.2022
© REUTERS / David Dee DelgadoABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / David Dee Delgado
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ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantına bağlı olarak yapılan projeksiyonlara göre, mart ortasına kadar 50 ila 300 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.
ABD'deki değişik üniversitelerden bilim insanlarınca oluşturulan Kovid-19 Senaryo Modelleme Merkezi'ne göre, Omicron dalgasında ölümlerin 300 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunuldu.
Modelleme üzerine çalışan ekibe başkanlık eden Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Katriona Shea, AP ajansına yaptığı açıklamada, Omicron dalgası sırasında projeksiyonların ABD’de ölümlerin 58 bin ile 305 bin tahminleri arasında değişebileceğini gösterdiğini kaydetti.
Shea, Omicron varyantının genelde hafif atlatılan bir virüs olmasına rağmen bulaşma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Birey olarak hasta olma şansınız daha düşük olsa bile genel olarak toplumda daha fazla etki göreceksiniz" dedi.
ABD’de son haftalarda günlük ortalama ölümlerin 1700 civarında seyrettiğine işaret edilerek, modellemelerdeki tahminlerin üst sınırının gerçekleşmesi halinde ilkbaharın başlarında ABD’de Kovid-19 ölümlerinin 1 milyonun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

ABD'deki Kovid-19 ölümlerinin 4'te 3'ünü 'yaşlı nüfus' oluşturuyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan raporda, ülkedeki Kovid-19 ölümlerinin 4'te 3'ünden fazlasını yaşlı nüfusun oluşturduğu belirtildi.
Raporda, özellikle 85 yaş ve üzeri grup içinde 200 binden fazla Kovid-19 ölümü olduğu bildirilerek, bu yaş grubunun ülke nüfusunun yüzde 2’sine denk geldiğine dikkat çekildi.
ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 22’sini oluşturan çocuk nüfusta ise Kovid-19 salgınına bağlı ölümlerin yüzde 0.2’den daha az olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu grup içinde şimdiye kadar yaklaşık 1100 can kaybı görüldüğü kaydedildi.
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını temsil eden 5 yaş altındaki çocuklar arasında ise şu ana kadar 400'den daha az Kovid-19 ölümü yaşandığı bildirildi.
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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