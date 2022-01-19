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ABD'de Tesla sürücüsü, oto-pilotta yaptığı kazada ölüme neden olmakla suçlanıyor
ABD'de Tesla sürücüsü, oto-pilotta yaptığı kazada ölüme neden olmakla suçlanıyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mahkeme, otomatik pilotta kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarpan ve iki kişinin ölümüne neden olan Tesla sürücüsüne iki... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T03:23+0300
2022-01-19T03:23+0300
yaşam
kaliforniya
tesla
uber
kaza
cinayet
otopilot
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Los Angeles ilçe savcıları, 2019'da yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin, Tesla sürücüsü Kevin George Aziz Riad hakkında iki suç dosyası oluşturdu.27 yaşındaki araç sürücüsü, hakkındaki iddialar karşısında suçsuz olduğunu savundu. Limuzin servis şoförü Riad, dava devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.Söz konusu davanın, otomatik sürüş sistemini içeren suçlamaların ilki olmadığı, ancak yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama olduğu belirtildi.Arizona'da 2020 yılında, Uber'in halka açık yollarda tamamen otonom bir aracın test sürüşü esnasında kazaya karışması sonucu yetkililer, araçta teste tanıklık etmesi için bulunan sürücüye karşı 'taksirle adam öldürme' suçlamasında bulunmuştu.SUV tipi, içinde insan olan Uber aracı oto-pilot tarafından kontrol edildiği esnada bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220102/tesla-200-bin-aracini-geri-cagirdi-kaput-aniden-acilarak-kazaya-neden-olabilir-1052321537.html
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kaliforniya, tesla, uber, kaza, cinayet, otopilot

ABD'de Tesla sürücüsü, oto-pilotta yaptığı kazada ölüme neden olmakla suçlanıyor

03:23 19.01.2022
© AFP 2021 / ROBYN BECKTesla S
Tesla S - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / ROBYN BECK
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mahkeme, otomatik pilotta kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarpan ve iki kişinin ölümüne neden olan Tesla sürücüsüne iki ayrı dava açtı.
Los Angeles ilçe savcıları, 2019'da yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin, Tesla sürücüsü Kevin George Aziz Riad hakkında iki suç dosyası oluşturdu.
27 yaşındaki araç sürücüsü, hakkındaki iddialar karşısında suçsuz olduğunu savundu. Limuzin servis şoförü Riad, dava devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.
Söz konusu davanın, otomatik sürüş sistemini içeren suçlamaların ilki olmadığı, ancak yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama olduğu belirtildi.
Arizona'da 2020 yılında, Uber'in halka açık yollarda tamamen otonom bir aracın test sürüşü esnasında kazaya karışması sonucu yetkililer, araçta teste tanıklık etmesi için bulunan sürücüye karşı 'taksirle adam öldürme' suçlamasında bulunmuştu.
SUV tipi, içinde insan olan Uber aracı oto-pilot tarafından kontrol edildiği esnada bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştu.
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
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