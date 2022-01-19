https://tr.sputniknews.com/20220119/adliye-cikisi-taciz-ettigi-kadinin-kocasi-tarafindan-vurulan-sanik-oldu-1052886586.html
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
Kayseri'de, Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında mağdur kadının eşi İ.A. tarafından otomobilinde... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:15+0300
2022-01-19T12:15+0300
2022-01-19T12:15+0300
türkiye
saldırı
kayseri
cinsel taciz
araba
kadın
taciz
adliye
cinayet
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Cansu A.’ya ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Gökhan Özcan, adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.nın eşi İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.Gözkhan Özcan, gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, İ.A.nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/esine-taciz-sanigini-adliye-cikisi-otomobilinde-vurdu-1052872170.html
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saldırı, kayseri, cinsel taciz, araba, kadın, taciz, adliye, cinayet
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
Kayseri'de, Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında mağdur kadının eşi İ.A. tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan 35 yaşındaki Gökhan Özcan, tedaviye alındığı hastanede öldü. İ.A.nın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.
Cansu A.’ya ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gökhan Özcan, adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.nın eşi İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.
Gözkhan Özcan, gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, İ.A.nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.