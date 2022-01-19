https://tr.sputniknews.com/20220119/ak-parti-sozcusu-celik-oldurulen-gazeteci-hrant-dinki-andi-1052912364.html

AK Parti Sözcüsü Çelik, öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı

AK Parti Sözcüsü Çelik, öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:43+0300

2022-01-19T22:43+0300

2022-01-19T22:43+0300

türkiye

hrant dink

ömer çelik

agos gazetesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103201/63/1032016363_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_128b7f0a1b1fcd4e38edc65fa7faf464.jpg

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede kardeşliği savundu, bu ülkeye dışarıdan husumet sokmaya çalışanlara direndi Hrant. Hrant Dink'i canice bir saldırı sonucunda kaybedişimizin bu yıl dönümünde de saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hrant dink, ömer çelik, agos gazetesi