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AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz
AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ açıklamasına verdiği yanıtta, “Kendi içlerinde verdikleri adaylık... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T20:29+0300
2022-01-19T20:46+0300
türkiye
ak parti
otobüs
metro
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, metro ve 300 yeni otobüsün alınmasının engellendiğine yönelik yaptığı açıklamaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den yanıt geldi.Kabaktepe, Twitter üzerindne yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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ak parti, otobüs, metro, ekrem imamoğlu

AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz

20:29 19.01.2022 (güncellendi: 20:46 19.01.2022)
© AAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ açıklamasına verdiği yanıtta, “Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz!” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, metro ve 300 yeni otobüsün alınmasının engellendiğine yönelik yaptığı açıklamaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den yanıt geldi.
Kabaktepe, Twitter üzerindne yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Son dönemlerdeki "engelleniyoruz" yalanının altında yatan asıl niyeti gayet iyi biliyoruz. Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz!
Spekülasyonlarla gündemde kalmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı; ne seçim vaatleri gerçekleştirmiş ne de 2.5 yılda bir tane eser ve hizmet üretmiştir. Şimdi en iyi bildiği işe sarılmış; “Engelleniyoruz bahanesi.” İBB’nin çalışmasına asıl engel olan neymiş, birlikte bakalım
CHP’li İBB, 2021 yılında hükümetten 20 milyar TL ödenek beklerken, yaklaşık 24 milyar TL gönderildi. CHP’li yönetim iş başına geldiği günden beri hükümet 1 kuruş eksik göndermediği gibi her dönemde daha fazla ödenek göndermiştir. Engel bunun neresinde?
2016-2017-2018 yıllarında İBB Meclisi’ne gelen 6.504 dosyanın 1.871’ine CHP’liler “HAYIR” demiş. Bir ise 2019-2020-2021 yıllarında meclise gelen 4.064 dosyanın sadece 90’ını reddettik.
2014-2019 yıllarında meclise toplam 22 borçlanma teklifi gönderdik. 2019-2021 yıllarında CHP’li yönetim 48 borçlanma teklifi gönderdi. "İstanbul’u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz" diyenler "İstanbul nimet nimet" diyerek öz kaynakları tükettiler, belediyeyi borç batağına sapladılar.
CHP’liler bizim dönemimizde metro, tramvay, kentsel dönüşüm, atıksu arıtma tesisleri vs. pek çok projeye RED oyu verirken, biz, en azından projeler sürsün diye borçlanma taleplerine EVET dedik.
CHP 2014-2019 yıllarında meclise gelen 22 borçlanma talebinin 20’sine HAYIR dedi. AK Parti olarak, 2019-2021 yıllarında meclise gelen 48 borçlanma talebinin 47’sine EVET dedik.
CHP iş başına geldi diye İBB’nin ne parası kesilmiş ne de projeleri engellenmiştir.
Asıl engel; 2022 yılı bütçesinde, kentsel dönüşüm için 492 milyon TL ayrılırken reklam için 849 milyon TL ayıran, hizmetten ziyade reklam ve algıyı önceleyen CHP zihniyetinin kendisidir.
Yılda 20 bin yeni konut, TEM’e megabüs, 630 km yeni metro hattı, 100 bin araçlık yeni otopark, yüzlerce yeni sağlık merkezi, teknokentler, bilişim vadileri vadeden CHP'li İBB'nin artık hizmete odaklanmasını bekliyoruz.
Kendi hayal dünyalarınızdaki koltuk savaşına İstanbul’u kurban edemezsiniz. İstanbul’u turist anlayışıyla yönetemezsiniz. 25 yılda büyük emeklerle kurulan ve işleyen sistemi bozmanıza izin vermeyeceğiz. Milletimiz, suyu taşıyanı da testiyi kıranı da ayırt edecek ferasettedir.
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