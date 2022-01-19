https://tr.sputniknews.com/20220119/ak-partili-yayman-tibbi-kenevirin-serbest-birakilmasi-icin-kanun-teklifi-sunacagiz-1052882955.html

AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız

AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tıp alanında kullanımı konusunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirtirken, AK Parti'nin tıbbi kenevir yasası... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:00+0300

2022-01-19T11:00+0300

2022-01-19T11:00+0300

türkiye

almanya

türkiye

hüseyin yayman

yalçın bayer

kenevir

tıbbi kenevir

kenevir üretimi

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Hürriyet yazarı Bayer, yazısında tıbbi kenevir konusunda uzman olduğunu söylediği, Türkiye’de ilk tıbbi kenevir şirketi TURCANNABİS’i kuran Dr. Hüseyin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye yer verdi.Kenevirin tıp alanında kullanıldığı örneklere yer veren Demirtaş, şirketini “Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?” düşüncesiyle yola çıkarak kurduğunu ifade etti. Demirtaş, "Almanya’da toprak ve iklim şartlarının olumsuzluğu, enerji ve emek giderlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya kenevir ekimine girmek istemiyor. İşte bu nedenle bunun Türkiye için bir piyango bileti gibi avantaj olduğunu gördüm. Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi" ifadesini kullandı.Bayer, yazısının devamında AK Parti'nin tıbbi kenevir konusunda yasa hazırlayacağını söylerken, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ifadeleri aktardı.Bayer, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220117/dilipak-kenevir-tariminda-iyilestirme-bekleniyor-1052799005.html

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almanya, türkiye, hüseyin yayman, yalçın bayer, kenevir, tıbbi kenevir, kenevir üretimi