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AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız
AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tıp alanında kullanımı konusunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirtirken, AK Parti'nin tıbbi kenevir yasası... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T11:00+0300
2022-01-19T11:00+0300
türkiye
almanya
türkiye
hüseyin yayman
yalçın bayer
kenevir
tıbbi kenevir
kenevir üretimi
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Hürriyet yazarı Bayer, yazısında tıbbi kenevir konusunda uzman olduğunu söylediği, Türkiye’de ilk tıbbi kenevir şirketi TURCANNABİS’i kuran Dr. Hüseyin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye yer verdi.Kenevirin tıp alanında kullanıldığı örneklere yer veren Demirtaş, şirketini “Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?” düşüncesiyle yola çıkarak kurduğunu ifade etti. Demirtaş, "Almanya’da toprak ve iklim şartlarının olumsuzluğu, enerji ve emek giderlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya kenevir ekimine girmek istemiyor. İşte bu nedenle bunun Türkiye için bir piyango bileti gibi avantaj olduğunu gördüm. Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi" ifadesini kullandı.Bayer, yazısının devamında AK Parti'nin tıbbi kenevir konusunda yasa hazırlayacağını söylerken, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ifadeleri aktardı.Bayer, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220117/dilipak-kenevir-tariminda-iyilestirme-bekleniyor-1052799005.html
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almanya, türkiye, hüseyin yayman, yalçın bayer, kenevir, tıbbi kenevir, kenevir üretimi

AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız

11:00 19.01.2022
© AAHüseyin Yayman
Hüseyin Yayman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tıp alanında kullanımı konusunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirtirken, AK Parti'nin tıbbi kenevir yasası hazırladığını söyledi. Bayer'in aktardığına göre AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacaklarını söyledi.
Hürriyet yazarı Bayer, yazısında tıbbi kenevir konusunda uzman olduğunu söylediği, Türkiye’de ilk tıbbi kenevir şirketi TURCANNABİS’i kuran Dr. Hüseyin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye yer verdi.
Kenevirin tıp alanında kullanıldığı örneklere yer veren Demirtaş, şirketini Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?” düşüncesiyle yola çıkarak kurduğunu ifade etti. Demirtaş, "Almanya’da toprak ve iklim şartlarının olumsuzluğu, enerji ve emek giderlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya kenevir ekimine girmek istemiyor. İşte bu nedenle bunun Türkiye için bir piyango bileti gibi avantaj olduğunu gördüm. Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi" ifadesini kullandı.
Bayer, yazısının devamında AK Parti'nin tıbbi kenevir konusunda yasa hazırlayacağını söylerken, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ifadeleri aktardı.
Bayer, şu ifadeleri kullandı:
"AKP iktidarı, tıbbi kenevir yasasını hazırlarken Doç. Dr. Yayman, aralarında uluslararası ün ve tecrübeye sahip uzmanlarla çalışacaklarını bildiriyor ve 'önümüzdeki günlerde tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifini sunacaklarını' belirtiyor. Yayman, Danışma Kurulu’nun başına Türkiye’nin ilk radikal kenevir girişimi (startup) olan Türk Cannabis Medikal Bitkileri’nin kurucusu ve sahibi, kenevir uzmanı Dr. Hüseyin Demirtaş’ın geleceğini belirtiyor. Danışma Kurulu’nda ayrıca dünyanın en büyük ikinci medikal kenevir şirketi olan Tilray Inc.’de 4.5 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan İstanbul doğumlu Musevi Türk vatandaşı Cemi Vur; annesi Türk, babası Arap, Ürdün kökenli, Bonn’da yaşayan tıp doktoru ve kenevir uzmanı Dr. Khalid Salim; Amerika’da yaşayan ve 15 yıldır medikal kenevir üzerinde çalışmış olan Ebubekir Erdal Kasa gibi isimlerin yer alması bekleniyor."
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Dilipak: Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor
17 Ocak, 07:55
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