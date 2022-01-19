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https://tr.sputniknews.com/20220119/almanyada-enflasyon-30-yilin-zirvesinde--1052886524.html
Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde
Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak son 30 yılın en... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:19+0300
2022-01-19T12:19+0300
almanya
ab
enflasyon
gıda
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı. Buna göre kasımda yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5.8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18.3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3.1 oldu. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 5.7 yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/euro-grubu-enflasyondaki-yukselisi-gorustu-1052835593.html
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almanya, ab, enflasyon, gıda

Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

12:19 19.01.2022
© AFP 2021 / INA FASSBENDERAlmanya- AVM
Almanya- AVM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
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Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3.1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı.
Buna göre kasımda yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5.8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18.3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3.1 oldu.
Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 5.7 yükseldi.
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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