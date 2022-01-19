https://tr.sputniknews.com/20220119/almanyada-enflasyon-30-yilin-zirvesinde--1052886524.html

Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak son 30 yılın en... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T12:19+0300

2022-01-19T12:19+0300

2022-01-19T12:19+0300

almanya

ab

enflasyon

gıda

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı. Buna göre kasımda yüzde 5.2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5.3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5.8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18.3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3.1 oldu. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 5.7 yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220118/euro-grubu-enflasyondaki-yukselisi-gorustu-1052835593.html

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almanya, ab, enflasyon, gıda