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Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Almanya’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
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almanya
rekor
vaka
koronavirüs
robert koch enstitüsü
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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka tespit edildi, salgına bağlı olarak 239 kişi hayatını kaybetti. Aktif vaka sayısının 972 bin 400 olduğu ülkede iki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 60.6 milyona yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/fransada-en-yuksek-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-1052870319.html
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almanya, rekor, vaka, koronavirüs, robert koch enstitüsü

Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

10:54 19.01.2022 (güncellendi: 10:58 19.01.2022)
© REUTERS / MICHELE TANTUSSIAlmanya- Koronavirüs
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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Almanya’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka tespit edildi, salgına bağlı olarak 239 kişi hayatını kaybetti.
Aktif vaka sayısının 972 bin 400 olduğu ülkede iki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 60.6 milyona yükseldi.
Fransa - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
KORONAVİRÜS
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı
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