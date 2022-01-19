https://tr.sputniknews.com/20220119/almanyada-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1052882736.html

Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Almanya’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:54+0300

2022-01-19T10:54+0300

2022-01-19T10:58+0300

almanya

rekor

vaka

koronavirüs

robert koch enstitüsü

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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka tespit edildi, salgına bağlı olarak 239 kişi hayatını kaybetti. Aktif vaka sayısının 972 bin 400 olduğu ülkede iki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 60.6 milyona yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220118/fransada-en-yuksek-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-1052870319.html

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almanya, rekor, vaka, koronavirüs, robert koch enstitüsü