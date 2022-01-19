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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
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çorum, anayasa mahkemesi (aym)

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

18:15 19.01.2022 (güncellendi: 18:19 19.01.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.
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