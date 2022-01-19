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https://tr.sputniknews.com/20220119/anayasa-mahkemesi-uyeligine-kenan-yasar-secildi-1052903974.html
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T18:15+0300
2022-01-19T18:15+0300
2022-01-19T18:19+0300
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çorum, anayasa mahkemesi (aym)
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
18:15 19.01.2022 (güncellendi: 18:19 19.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.