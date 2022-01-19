Ankara'da ilkokul öğrencileri 'Erik Dalı' ile coştu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Özdemir Gürocak İlkokulu’nda eğlenceli anlar yaşandı. Öğretmen ve öğrenciler, teneffüs sırasında okulun hoparlöründen çalan 'Erik Dalı' oyun havasıyla coştu. O eğlenceli anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüste çalan 'Erik Dalı' oyun havasıyla dans ederek eğlendi
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Özdemir Gürocak İlkokulu’nda eğlenceli anlar yaşandı. Öğretmen ve öğrenciler, teneffüs sırasında okulun hoparlöründen çalan 'Erik Dalı' oyun havasıyla coştu. O eğlenceli anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.