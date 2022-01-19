https://tr.sputniknews.com/20220119/ankarada-ilkokul-ogrencileri-erik-dali-ile-costu-1052873624.html

Ankara'da ilkokul öğrencileri 'Erik Dalı' ile coştu

Ankara'da ilkokul öğrencileri 'Erik Dalı' ile coştu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ilkokul öğrencileri teneffüste çalan 'Erik Dalı' oyun havasıyla dans ederek eğlendi 19.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

altındağ

erik dalı

dans

ilkokul

öğrenci

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Özdemir Gürocak İlkokulu’nda eğlenceli anlar yaşandı. Öğretmen ve öğrenciler, teneffüs sırasında okulun hoparlöründen çalan 'Erik Dalı' oyun havasıyla coştu. O eğlenceli anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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ankara, altındağ, erik dalı, dans, ilkokul, öğrenci