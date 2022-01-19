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https://tr.sputniknews.com/20220119/arkadasini-av-tufegiyle-cinsel-organindan-vurdu-1052876877.html
Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu
Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu
Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T06:25+0300
2022-01-19T06:25+0300
türkiye
saldırı
karaman
tüfek
taksici
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Dün 23.30 sıralarında Abbas Mahallesi'nde yaşanan olayda, taksici olduğu öğrenilen Ahmet B., evine gittiği A.D.yi dışarı çağırdı. A.D., dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
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saldırı, karaman, tüfek, taksici

Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

06:25 19.01.2022
© DHAArkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu
Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Dün 23.30 sıralarında Abbas Mahallesi'nde yaşanan olayda, taksici olduğu öğrenilen Ahmet B., evine gittiği A.D.yi dışarı çağırdı. A.D., dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.
Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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