https://tr.sputniknews.com/20220119/arkadasini-av-tufegiyle-cinsel-organindan-vurdu-1052876877.html

Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T06:25+0300

2022-01-19T06:25+0300

2022-01-19T06:25+0300

türkiye

saldırı

karaman

tüfek

taksici

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Dün 23.30 sıralarında Abbas Mahallesi'nde yaşanan olayda, taksici olduğu öğrenilen Ahmet B., evine gittiği A.D.yi dışarı çağırdı. A.D., dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

karaman

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saldırı, karaman, tüfek, taksici