Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, dün 4 katlı binanın altında bulunan tekstil atölyesinden çok gürültü geliyor şikayetiyle yan taraftaki dükkan sahibi Kadir Ç., otomobiliyle Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan atölyenin önüne geldi. Atölyede çalışan Halil K.'yı dışarı çağıran Kadir Ç., bir süre kapı önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında itişme yaşanırken, o sırada Kadir Ç., belinden çıkardığı silahla Halil K.'nın bacağına 2 el ateş etti.Saldırı sonrası silahlı saldırgan, geldiği otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, iş yeri çevresine emniyet şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Avcılar’da 'Tekstil atölyesinden çok gürültü geliyor' diyen yan taraftaki dükkan sahibi, önce atölye sahibiyle tartıştı sonra 2 el ateş etti. İş yeri çalışanı bacağından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün 4 katlı binanın altında bulunan tekstil atölyesinden çok gürültü geliyor şikayetiyle yan taraftaki dükkan sahibi Kadir Ç., otomobiliyle Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan atölyenin önüne geldi.
Atölyede çalışan Halil K.'yı dışarı çağıran Kadir Ç., bir süre kapı önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında itişme yaşanırken, o sırada Kadir Ç., belinden çıkardığı silahla Halil K.'nın bacağına 2 el ateş etti.
Saldırı sonrası silahlı saldırgan, geldiği otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, iş yeri çevresine emniyet şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.