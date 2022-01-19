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Avustralya Açık'ta kadınların son şampiyonu Osaka, 3. tura yükseldi
Avustralya Açık'ta kadınların son şampiyonu Osaka, 3. tura yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta geçen yılın tek kadınlar şampiyonu Naomi Osaka'nın da aralarında bulunduğu favori isimler tur... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T21:49+0300
2022-01-19T21:49+0300
spor
avustralya açık
turnuva
naomi osaka
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Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının 3. günü tamamlandı.Kadınlarda 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka (13 numaralı seribaşı), klasmanın 54. sırasındaki Madison Brengle ile oynadığı 2. tur maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.Barbora Krejcikova (4), Wang Xiyu'yu, Maria Sakkari (5) de Zheng Qinwen'i 2-0'lık skorla geçerek 3. tura çıktı.Hurkacz turnuvaya veda ettiErkekler dünya sıralamasının 69. basamağındaki Adrian Mannarino, geçen sezon Wimbledon'da yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Hubert Hurkacz'ı (10) 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) yenerek rakibini 2. turda turnuvanın dışına itti.Alexander Zverev (3), dünya 89 numarası John Millman'ı 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.Denis Shapovalov (14), Christian Garin (16), Gael Monfils (17), Aslan Karatsev (18) ve Pablo Carreno (19) da adlarını 3. tura yazdırdı.
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avustralya açık, turnuva, naomi osaka

Avustralya Açık'ta kadınların son şampiyonu Osaka, 3. tura yükseldi

21:49 19.01.2022
© REUTERS / USA TODAY Sports / Geoff BurkeNaomi Osaka
Naomi Osaka - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / USA TODAY Sports / Geoff Burke
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta geçen yılın tek kadınlar şampiyonu Naomi Osaka'nın da aralarında bulunduğu favori isimler tur atlarken, erkeklerin 10 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz 2. turda elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının 3. günü tamamlandı.
Kadınlarda 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka (13 numaralı seribaşı), klasmanın 54. sırasındaki Madison Brengle ile oynadığı 2. tur maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.
Barbora Krejcikova (4), Wang Xiyu'yu, Maria Sakkari (5) de Zheng Qinwen'i 2-0'lık skorla geçerek 3. tura çıktı.

Hurkacz turnuvaya veda etti

Erkekler dünya sıralamasının 69. basamağındaki Adrian Mannarino, geçen sezon Wimbledon'da yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Hubert Hurkacz'ı (10) 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) yenerek rakibini 2. turda turnuvanın dışına itti.
Alexander Zverev (3), dünya 89 numarası John Millman'ı 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Denis Shapovalov (14), Christian Garin (16), Gael Monfils (17), Aslan Karatsev (18) ve Pablo Carreno (19) da adlarını 3. tura yazdırdı.
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