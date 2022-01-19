https://tr.sputniknews.com/20220119/bae-ile-swap-anlasmasi-imzalandi-1052881256.html

BAE ile swap anlaşması imzalandı

BAE ile swap anlaşması imzalandı

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:06+0300

2022-01-19T10:06+0300

2022-01-19T10:17+0300

bae

swap işlemleri

ekonomi

merkez bankası

tcmb

şahap kavcıoğlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk Lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandı.Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk Lirası.TCMB'den yapılan açıklamada, anlaşmanın üç yıl süreyle geçerli olacağı ve karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır.Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” demiştir.Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise: "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

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bae, swap işlemleri, merkez bankası, tcmb, şahap kavcıoğlu