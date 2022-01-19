https://tr.sputniknews.com/20220119/bae-ulusal-havayolu-sirketi-5gye-gecis-nedeniyle-abdye-ucuslari-askiya-aldi-1052873303.html

BAE ulusal havayolu şirketi, 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye uçuşları askıya aldı

BAE ulusal havayolu şirketi, 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye uçuşları askıya aldı

BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T01:11+0300

2022-01-19T01:11+0300

2022-01-19T01:11+0300

dünya

abd

5g

boeing

emirates havayolları

birleşik arap emirlikleri (bae)

airbus

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Emirates Havayolları'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'de 5G mobil servisinin aktifleştirilmesi ile ilgili operasyonal endişeler nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçak seferlerinin yarından (Çarşamba gününden) itibaren askıya alınmasına karar verildi" ifadelerine yer aldı.Açıklamada, askıya alınan uçuşların Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, New York, Orlando, San Francisco ve Seattle Havalimanlarına yapılan uçak seferlerini kapsadığı kaydedildi.ABD'de telekomünikasyon şirketlerinin 5G'ye geçişi erteleme süresi bugün dolduABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) talebi üzerine, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz" denilmişti.Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştıDünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, '5G teknolojisine geçişin ertelenmesi' çağrısı yapılmıştı.Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, 'korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla' suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.ABD'de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220118/abdli-havayollarindan-5g-uyarisi-kaosa-yol-acabilir-1052845677.html

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abd, 5g, boeing, emirates havayolları, birleşik arap emirlikleri (bae), airbus