https://tr.sputniknews.com/20220119/bakan-pakdemirli-barinaga-alinan-kopek-iade-edilmeyecek-1052877757.html

Bakan Pakdemirli: Kayıt süresi uzatılmayacak, barınağa alınan köpek iade edilmeyecek

Bakan Pakdemirli: Kayıt süresi uzatılmayacak, barınağa alınan köpek iade edilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yasaklı ırkların kayıt altına alınması için tanınan sürenin uzatılmayacağını, bakımevlerine alınan köpeklerin iade... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T07:49+0300

2022-01-19T07:49+0300

2022-01-19T08:02+0300

türkiye

köpek

hayvan hakları

barınak

hayvan

bekir pakdemirli

çip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052513457_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fed000e10f9ae06fa21cde911be1d88.jpg

Yasaklı ırk olarak belirlenen 6 köpek türünün kayıt altına alınması için belirlenen süre 14 Ocak’ta doldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.Bakan Pakdemirli, kayıt süresinin uzatılmasının gündemde olmadığını kaydetti. Pakdemirli, el konularak bakımevlerine alınan tehlikeli ırkların sahiplerine iade edilmeyeceğini ve sahiplendirilmeyeceğini söyledi.'Ülkeye alınmayacak'Yenişafak'ta yer alan habere göre, köpeği ile yurt dışında olup ülkeye dönmek isteyenlerin durumuna ilişkin Bakan Pakdemirli, “Kayıt altına alınmamış tehlike arz eden hayvanların ülkemize girişi yasak. Bununla birlikte kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bu hayvanların satışı yasaktır. Bunun tespiti halinde idari yaptırım uygulanmaktadır” dedi. Pakdemirli, kayıt altına alınan köpeğiyle yurt dışına çıkmak isteyenlerle ilgili de “Gidiş yapacakları ülkedeki mevzuatlar çerçevesinde yasaklı ırklar kapsamında yer almıyorsa ya da kısırlaştırma ve kayıt işlemleri ile ülkelerine kabul edileceğine dair onay alınması durumunda yurt dışına çıkışında herhangi bir sorun olmayacaktır” ifadelerini kullandı.'Kontrolsüzce artışı engellememiz lazım'Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmeleri yaptı: “Hayvanlar bizim baş tacımız. Ancak hayvanlar ve insanların bir arada olduğu yaşamı da bir dengede tutmak ve gereken düzenlemeleri yapmak zorundayız. İnsanımızın can güvenliğini tehlikeye atacak durumlara karşı gerekli tedbirleri alarak, özellikle de çocuklarımızın sokaklarda parklarda rahatça gezebilmesini temin etmek zorundayız.”Tehlike arz eden köpek ırklarının kısırlaştırılmasının önemli olduğuna değinen Pakdemirli, “Avrupa bu konuyu çözmüş. Ülke olarak bizim de kısırlaştırma işini halletmemiz ve sokak hayvanlarının sayısının kontrolsüzce artmasını engellememiz lazım.” dedi. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirmesi adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Pakdemirli, yerel yönetimlerin bu konuya daha önem vermesi gerektiğini söyledi.'En çok pitbull kaydı var'Bakan Pakdemirli, tanınan yasal süre içerisinde İstanbul’da 5 bin 455, İzmir’de 2 bin 896, Ankara’da 2 bin 42 olmak üzere Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpeğin mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındığını söyledi. Ayrıca Pakdemirli’nin paylaştığı tehlike arz eden köpeklerin ırklarına göre kayıt sayıları şu şekilde:Pitbull Terrier: 10186, Dogo Argentino: 6563, American Staffordshire Terrier: 5436, American Bully: 1195, Fila Brasileiro: 14, Japanese Tosa: 12.Bakan Pakdemirli, bugüne kadar toplam 115 bin 868 sahipli kedi ve köpeğin mikroçip uygulanarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına alındığını duyurdu.'287 hayvan bakım evi var'Bakan Pakdemirli, Bakanlık tarafından 2009-2021 yılları arasında 81 yerel yönetime, hayvan bakımevi için 53 milyon 431 bin 620, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması için ise 2017-2021 yılları arasında 25 milyon 227 bin 860 lira mali destek sağlandığını belirtti. Ülke genelinde 98 bin hayvan kapasiteli 287 adet hayvan bakımevi bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, Akbaş cinsi Paşa ve Sultan adında iki köpeği olduğunu söyleyerek “Ben de hayvanları çok severim ve her zaman bir köpeğim olmuştur.” diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, hayvan hakları, barınak, hayvan, bekir pakdemirli, çip