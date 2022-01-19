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Baykonur kent yönetimi: Şehirde terör saldırısı tehdidi var
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVBaykonur
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Kazakistan'da Baykonur kentinin yönetimi, şehirde terör saldırısı tehdidi bulunduğunu ve bu nedenle yükseltilen terör tehdidi seviyesinin 3 Şubat'a kadar devam edeceğini açıkladı.
Baykonur kent yönetiminden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinden şehirde terör saldırısı tehdidi bulunduğuna ve bunun önlenmesi için önlemler alındığında dair bilgi geldiği ifade edildi.
Açıklamada, "Baykonur Terörle Mücadele Komisyonu Başkanı, Belediye Başkanı Konstantin Busıgin, 19 Ocak-3 Şubat döneminde 15 gün süreyle yerleşim biriminin topraklarında yüksek (mavi) terör tehdidi seviyesi uygulanmasına karar verdi" dendi.
Baykonur sakinlerine tuhaf giyimli kişilere, terk edilmiş araçlara ve şüpheli maddelere dikkat etme ve bunların görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine bilgi verme çağrısı yapan kent yönetimi, kolluk kuvvetlerinin artan denetim faaliyetlerine anlayışla ve sabırla yaklaşılmasını talep etti.
Kazakistan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle 7 Ocak'ta alınan kararla Baykonur'da terör tehdidi seviyesi 19 Ocak'a kadar yükseltilmişti. Belediye Başkanı Busıgin, sokağa çıkma ve alkol satış yasağı getirmişti.
Baykonur, hem Rusya’nın Baykonur Uzay Üssü’nü hem de bu üssü çevreleyen şehri kapsıyor.
Rusya, Sovyetler döneminden uzay fırlatmalarını bu üsten yapıyor. Üssün operatörü de Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos.
Açıklamada, "Baykonur Terörle Mücadele Komisyonu Başkanı, Belediye Başkanı Konstantin Busıgin, 19 Ocak-3 Şubat döneminde 15 gün süreyle yerleşim biriminin topraklarında yüksek (mavi) terör tehdidi seviyesi uygulanmasına karar verdi" dendi.
Baykonur sakinlerine tuhaf giyimli kişilere, terk edilmiş araçlara ve şüpheli maddelere dikkat etme ve bunların görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine bilgi verme çağrısı yapan kent yönetimi, kolluk kuvvetlerinin artan denetim faaliyetlerine anlayışla ve sabırla yaklaşılmasını talep etti.
Kazakistan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle 7 Ocak'ta alınan kararla Baykonur'da terör tehdidi seviyesi 19 Ocak'a kadar yükseltilmişti. Belediye Başkanı Busıgin, sokağa çıkma ve alkol satış yasağı getirmişti.
Baykonur, hem Rusya’nın Baykonur Uzay Üssü’nü hem de bu üssü çevreleyen şehri kapsıyor.
Rusya, Sovyetler döneminden uzay fırlatmalarını bu üsten yapıyor. Üssün operatörü de Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos.