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'Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonu da dolaşımda'
'Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonu da dolaşımda'
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 85'ini Omicron varyantı oluştururken, ülkede bu varyantın alt versiyonunun da bulunduğu iddia edildi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T01:39+0300
2022-01-19T01:39+0300
koronavirüs
belçika
vaka
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Belçika'da Flamanca çıkarılan yüksek tirajlı gazetelerden Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre, ülkede Omicron hızla yayılırken, varyantın bir alt versiyonu da fark edilmeksizin dolaşıyor.Leuven Katolik Üniversitesi'nden biyoistatistikçi Tom Wenseleers'in görüşüne dayandırılan haberde, bu türün, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediği belirtiliyor.Belçika'nın Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun geçen cumartesi açıkladığı bir raporda, halihazırda Omicron'un tüm vakaların yüzde 85'ini oluşturduğu aktarıldı. Bu durum, 2021 sonunda Omicron'un tüm vakaların yüzde 90'ını oluşturmasını bekleyen ülkedeki uzmanları şaşırttı.Delta varyantının beklendiğinden daha dirençli çıktığı yorumları yapılırken, Wenseleers'e göre durumun nedenini, söz konusu alt versiyonun varlığı oluşturuyor.Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini belirtiyor. Versiyonun, muhtemelen Hindistan'dan geldiğini belirten Wenseleers, Danimarka'da mevcut olduğunu, ilk kullanışlı verilerin de bu ülkeden gelmesini beklediğini ifade ediyor.Omicron varyantının Avrupa'da ilk kez tespit edildiği ülke Belçika olmuştu. Varyant, Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220105/belcika-koronavirus-test-ve-karantina-stratejisini-degistirdi-1052413975.html
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belçika, vaka, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron

'Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonu da dolaşımda'

01:39 19.01.2022
© REUTERS / Yves HermanBelçika - Brüksel - koronavirüs
Belçika - Brüksel - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 85'ini Omicron varyantı oluştururken, ülkede bu varyantın alt versiyonunun da bulunduğu iddia edildi.
Belçika'da Flamanca çıkarılan yüksek tirajlı gazetelerden Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre, ülkede Omicron hızla yayılırken, varyantın bir alt versiyonu da fark edilmeksizin dolaşıyor.
Leuven Katolik Üniversitesi'nden biyoistatistikçi Tom Wenseleers'in görüşüne dayandırılan haberde, bu türün, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediği belirtiliyor.
Belçika'nın Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun geçen cumartesi açıkladığı bir raporda, halihazırda Omicron'un tüm vakaların yüzde 85'ini oluşturduğu aktarıldı. Bu durum, 2021 sonunda Omicron'un tüm vakaların yüzde 90'ını oluşturmasını bekleyen ülkedeki uzmanları şaşırttı.
Delta varyantının beklendiğinden daha dirençli çıktığı yorumları yapılırken, Wenseleers'e göre durumun nedenini, söz konusu alt versiyonun varlığı oluşturuyor.
Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini belirtiyor. Versiyonun, muhtemelen Hindistan'dan geldiğini belirten Wenseleers, Danimarka'da mevcut olduğunu, ilk kullanışlı verilerin de bu ülkeden gelmesini beklediğini ifade ediyor.
Omicron varyantının Avrupa'da ilk kez tespit edildiği ülke Belçika olmuştu. Varyant, Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü.
Belçika koronavirüs-ambulans-hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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