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Belediye başkanlığını bırakan Rasim Arı, AK Parti'den de istifa etti
Belediye başkanlığını bırakan Rasim Arı, AK Parti'den de istifa etti
Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Rasim Arı, AK Parti üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı. Arı, “Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:04+0300
2022-01-19T10:04+0300
türkiye
ak parti
nevşehir
sağlık
politika
akp
nevşehir belediyesi
istifa
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Son yerel seçimlerde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz yılın Ocak ayında 'sağlık nedenlerini' gerekçe göstererek görevinden istifa eden Rasim Arı, AK Parti üyeliğinden de istifa etti.Arı, bu kez Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden de istifa ettiğini açıkladıArı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, yine kurulduğu 2001 yılında, Maltepe ilçe Gençlik Kolları teşkilat başkanlığı yaptım. 2002 yılından 2018 yılına kadar bürokrasinin çeşitli alanlarında görev yaptım.Bürokraside edindiğim tecrübe ve birikimi gariban bir Anadolu evladı olarak ayrıldığım şehre aktarabilmek ve Anadolu’nun kavruk yüzlü gençleriyle yol yürümek için bir hizmet yolculuğuna çıktım.Görev yaptığım 21 ay boyunca dünyanın en güzel şehri ve içerisinde en özel insanların yaşadığı Nevşehir'e hiçbir siyasi, ideolojik ekonomik ve sosyal ayrım yapmadan hak ettiği hizmeti götürmenin mücadelesi içerisinde oldum. Ve bu süre içerisinde asla partizanlık yapmadım. Bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin ağabeyi, yaşıtlarımın kardeşi ve büyüklerimin evladı olmaya gayret gösterdim. Şahsımıza karşı oluşan teveccüh için yeterince teşekkür edemedim. Ama gönlüm hep şehrimizdeydi, aranızdaydım.Tek sermayemiz samimiyettir. Siyasette ve hayatın her alanında samimiyet... Samimi duygularımla şu sözleri de söylemek isterim. Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır. Onların samimiyetini sorgulamak bana düşmez. Burada o diyalog eksikliğini ve sebeplerini anlatacak imkanımız da yoktur...Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir. Her yol ayrımı bir seçim, bir karardır. Ve her karar bir tercihtir. Her yol ayrımı yeni bir yoldur. Bu duygu ve düşünceler ile 2001 yılında üye olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Millete hizmet yolunda siyaset yapan tüm siyasetçilere bu yolculukta başarılar diliyorum.”
https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-gectigimiz-gunlerde-cok-ama-cok-onemli-bir-istifa-gerceklesti-kurum-adini-vermiyorum-1052858708.html
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ak parti, nevşehir, sağlık, politika, akp, nevşehir belediyesi, istifa

Belediye başkanlığını bırakan Rasim Arı, AK Parti'den de istifa etti

10:04 19.01.2022
© DHABelediye başkanlığını bırakan Rasim Arı, AK Parti'den de istifa etti
Belediye başkanlığını bırakan Rasim Arı, AK Parti'den de istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Rasim Arı, AK Parti üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı. Arı, “Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır” dedi.
Son yerel seçimlerde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz yılın Ocak ayında 'sağlık nedenlerini' gerekçe göstererek görevinden istifa eden Rasim Arı, AK Parti üyeliğinden de istifa etti.
Arı, bu kez Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden de istifa ettiğini açıkladı
Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, yine kurulduğu 2001 yılında, Maltepe ilçe Gençlik Kolları teşkilat başkanlığı yaptım. 2002 yılından 2018 yılına kadar bürokrasinin çeşitli alanlarında görev yaptım.
Bürokraside edindiğim tecrübe ve birikimi gariban bir Anadolu evladı olarak ayrıldığım şehre aktarabilmek ve Anadolu’nun kavruk yüzlü gençleriyle yol yürümek için bir hizmet yolculuğuna çıktım.
Görev yaptığım 21 ay boyunca dünyanın en güzel şehri ve içerisinde en özel insanların yaşadığı Nevşehir'e hiçbir siyasi, ideolojik ekonomik ve sosyal ayrım yapmadan hak ettiği hizmeti götürmenin mücadelesi içerisinde oldum. Ve bu süre içerisinde asla partizanlık yapmadım. Bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin ağabeyi, yaşıtlarımın kardeşi ve büyüklerimin evladı olmaya gayret gösterdim. Şahsımıza karşı oluşan teveccüh için yeterince teşekkür edemedim. Ama gönlüm hep şehrimizdeydi, aranızdaydım.
Tek sermayemiz samimiyettir. Siyasette ve hayatın her alanında samimiyet... Samimi duygularımla şu sözleri de söylemek isterim. Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır. Onların samimiyetini sorgulamak bana düşmez. Burada o diyalog eksikliğini ve sebeplerini anlatacak imkanımız da yoktur...
Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir. Her yol ayrımı bir seçim, bir karardır. Ve her karar bir tercihtir. Her yol ayrımı yeni bir yoldur. Bu duygu ve düşünceler ile 2001 yılında üye olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Millete hizmet yolunda siyaset yapan tüm siyasetçilere bu yolculukta başarılar diliyorum.”
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti, kurum adını vermiyorum
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