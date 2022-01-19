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https://tr.sputniknews.com/20220119/bella-hadid-mutfak-hunerlerini-sergiledi-sarma-yapti-1052879627.html
Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı
Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı
Ünlü manken Bella Hadid, mutfaktaki hünerlerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken bir tencere sarma yaparak gündem oldu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T08:52+0300
2022-01-19T08:54+0300
yaşam
bella hadid
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Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu.İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddet ve zulüm ile ilgili de sık sık paylaşımlarda bulunan Hadid’in sarmaları yapması büyük beğeni topladı.Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının “çok kalın” olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.
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bella hadid, sarma

Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı

08:52 19.01.2022 (güncellendi: 08:54 19.01.2022)
© AP Photo / Brynn AndersonBella Hadid
Bella Hadid - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
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Ünlü manken Bella Hadid, mutfaktaki hünerlerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken bir tencere sarma yaparak gündem oldu.
Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.
Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.
24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu.
İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddet ve zulüm ile ilgili de sık sık paylaşımlarda bulunan Hadid’in sarmaları yapması büyük beğeni topladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının “çok kalın” olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.
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