https://tr.sputniknews.com/20220119/bella-hadid-mutfak-hunerlerini-sergiledi-sarma-yapti-1052879627.html

Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı

Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı

Ünlü manken Bella Hadid, mutfaktaki hünerlerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken bir tencere sarma yaparak gündem oldu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T08:52+0300

2022-01-19T08:52+0300

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yaşam

bella hadid

sarma

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Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu.İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddet ve zulüm ile ilgili de sık sık paylaşımlarda bulunan Hadid’in sarmaları yapması büyük beğeni topladı.Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının “çok kalın” olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bella hadid, sarma