https://tr.sputniknews.com/20220119/benzininlirtefiyatna-1052905701.html

Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapıldı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T19:28+0300

2022-01-19T19:28+0300

2022-01-19T19:40+0300

benzin

zam

son dakika

ekonomi

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.EPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, zam, son dakika, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)