Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.EPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.
EPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.