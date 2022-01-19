https://tr.sputniknews.com/20220119/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-yavuz-pcr-disinda-testlerin-cesitlendirilmesi-sart-1052886912.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: PCR dışında testlerin çeşitlendirilmesi şart

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: PCR dışında testlerin çeşitlendirilmesi şart

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron'un çok hızlı bulaşmasından dolayı test sistemlerinde tıkanıklığa yol... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T12:19+0300

2022-01-19T12:19+0300

2022-01-19T12:19+0300

koronavirüs

korona

pandemi

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052886856_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_37ec279b325c49143381101d3eeb25f2.jpg

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastanelerdeki Omicron'a bağlı yoğunluğun artmaya başladığına işaret etti. Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'un Omicron'un ilk görüldüğü yer olduğunu söyleyerek "İlk önce sağlık çalışanlarından aslında bunu gördük, aşılı olan sağlık çalışanları hastalığı hafif geçirmekte birlikte gene de hastalandılar ve sonuçta belli kliniklerde iş yükü çok arttı onlar evde kalmak zorunda kaldıkları için. İnanılmaz fazla sayıda hasta başvuruları oldu, test sıkıntısı yaşandı, çok uzun süre test sonucu bekler hale geldi insanlar. Şu anda da yatan hasta sayısında artışlar görüyoruz. Yeni servisler açmamız gerekiyor. Yatan hastalar genellikle yine yaşlı, komorbiditesi (altta yatan hastalığı) olan riskli kesim ama 40'lı 50'li yaşlarında olan genç hastalarımız da var. Bunlar da genellikle ya aşısız, ya da eksik aşılı" dedi.'Omicron pandemiyi bitirecek düşüncesi henüz hipotez'Omicron'un hafif seyrettiği için salgının sonunu getireceği yönündeki görüşlere "henüz" katılmadığını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, tam tersine bu görüşle hareket etmenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Hızlı testleri gündeme getirdik'Omicron varyantının dünyada hızla yayılmasıyla beraber Bilim Kurulu toplantılarında da test sayılarının artırılması, sadece PCR değil hızlı testler gibi seçeneklerin de gündeme alınması gerektiğini gündeme getirdiklerini de söyleyen Prof. Dr. Yavuz, şunları kaydetti: 'Bedelini ağır ödeyebiliriz'Salgının henüz "endemik" hale gelmediğini, halen pandemik koşullar içinde olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, daha hipotez iken salgın sonlanıyormuş gibi hareket etmenin bedelini ağır ödeyebileceğimizi söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tatilde kış otellerinin restoranları riskli'İki gün sonra başlayacak yarı yıl tatiliyle de ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, tatilin başlamasıyla beraber insan hareketliliği ve belli bölgelerdeki yığılmalardan endişe ettiğini belirterek "Şubat tatili için tabii ki ben de takip ediyorum, ben de dinlenmek istiyorum. Her yer dolu, inanılmaz bir kalabalık olacak, kayak otelleri, bütün kış otelleri oldukça yoğun bir şekilde dolu. Ben buraların yemek yenilen alanlarını düşünüyorum; Omicron edinmek için ya da Kovid olmak için gerçekten ideal ortamlar olacak. O yüzden kalabalıklara girmeyin diyeceğim ben yine mecburen. Bunu demek zorundayım çünkü. Hele aşısızlar kesinlikle girmesinler. Eksik aşılı olanlar da mutlaka aşı dozlarını tamamlasınlar. En azından hastalansalar bile ölüm riski neredeyse 13 kat daha düşük aşısızlara göre. Ayrıca tanıdıklarınız, aile bireyleriniz, aşılı olduğunu bildiğiniz kişiler vb dışında; kalabalık bir ortamda olacaksanız maskenizi asla çıkarmayın. Tabii ki testler herhalde ki yaygınlaştırılacaktır diye düşünüyorum. Sanırım Sağlık Bakanlığı'nın da bu yönde bir takım çalışmaları olacaktır" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220118/bilim-insanlari-turkiyede-pcr-testinin-yani-sira-hizli-antijen-testleri-de-kullanilmali-1052854065.html

https://tr.sputniknews.com/20220118/saglik-bakani-koca-asi-olmayan-yetiskin-nufusun-oranini-acikladi-1052844531.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

korona, pandemi, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron