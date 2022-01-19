https://tr.sputniknews.com/20220119/blinken-rusyayla-diplomatik-etkilesimi-mumkun-oldugunca-uzun-sure-devam-ettirme-niyetindeyiz-1052905513.html

Blinken: Rusya'yla diplomatik etkileşimi mümkün olduğunca uzun süre devam ettirme niyetindeyiz

Blinken: Rusya'yla diplomatik etkileşimi mümkün olduğunca uzun süre devam ettirme niyetindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'yla Ukrayna konusundaki diplomatik etkileşimi mümkün olduğunca uzun süre devam ettirme niyetinde olduklarını... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T19:24+0300

2022-01-19T19:24+0300

2022-01-19T19:25+0300

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Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla bir araya gelen Blinken, düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya'yla güvenlik garantileri hakkında yürütülen müzakereleri değerlendirdi.Rusya'yla müzakerelerde diplomatik yoldan ilerlemeye mümkün olduğunca uzun süre devam etmek istediklerini kaydeden Blinken, "Olayların gelişimine, yani durumun tırmanmasına veya gerilimin düşmesine ilişkin seçimi Rusya yapacak. Eğer sonuç alınmazsa, bu sadece Rusya'nın diğer yolu seçmesinden olacaktır" iddiasında bulundu.'Cuma günü Lavrov'a yazılı yanıt sunmayacağım'Bu arada Blinken, cuma günü Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacakları görüşmede Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine ilişkin yazılı cevap sunmayacağını söyledi.Lavrov'la yapacağı görüşmenin diplomasi yolunun açık olduğunu kanıtladığını belirten Blinken sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bazı teklifler elenmeye mahkum'Washington'un Moskova'nın tekliflerinden hangilerinin ana teklifler olduğunu anlamadığını ve bazılarının 'elenmeye mahkum' olduğunu belirtti.ABD Dışişleri Bakanı, "Rusya, bir dizi teklif sundu ve bazılarının 'elenmeye mahkum' olduğu aşikar. Örneğin, NATO'nun kapılarının yeni üyelere kapatılması. Eğer diğer teklifler karşılıklı olarak her bir ülkenin güvenliğinin pekişmesine gerçekten katkı sunacak olursa, onları istişare edebileceğimizi açıkça belirttik" diye konuştu.'Yeni savunma yardımı birkaç hafta içinde sevk edilecek'2021'de Ukrayna'ya güvenlik alanında 2014'ten bu yanaki en büyük yardımı sunduklarına dikkat çeken Blinken, son birkaç haftada Kiev'e savunma tedarikleri gerçekleştirdiklerini ve birkaç hafta içinde yeni sevkiyatların planlandığını vurguladı.'Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek kaynak aktaracağız'ABD'nin Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemeye de devam edeceğini ve 2022'de Kiev'e 300 milyon dolarlık ek kaynak sunacağını anlatan Blinken, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220119/ukrayna-ingilitereden-hafif-tanksavar-araclar-aldik-1052874735.html

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