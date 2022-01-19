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BM, Merkel'e 'iş teklifinde bulundu'
12:58 19.01.2022 (güncellendi: 13:24 19.01.2022)
© AFP 2021Zelenskiy, Angela Merkel, Vladimir Putin
© AFP 2021
Alman Haber Ajansı'na (dpa) göre 16 yıl başbakanlıktan sonra siyasete veda eden Merkel'e BM Genel Sekreteri Guterres'den küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir kurula başkanlık etmesi teklifi geldi.
Almanya'da 4 dönem başbakanlık yaptıktan sonra 5. dönem aday olmayacağını açıklayan ve Aralık 2021'de yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte siyasete veda eden Angela Merkel'e Birleşmiş Milletler'de (BM) görev almasının teklif edildiği belirtildi. Alman Haber Ajansı (dpa), BM kaynaklarına dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Merkel'e küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir danışma organına başkanlık etmesi teklifi götürdüğünü duyurdu.
Guterres bot Merkel den Vorsitz in einem hochrangig besetzten Beratungsgremium zu globalen öffentlichen Gütern an, die für die gesamten Weltbevölkerung von Bedeutung sind. Das Gremium gilt als Vorzeigeprojekt für die Reform der Vereinten Nationen. https://t.co/hthx3jNxeQ— Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) January 19, 2022
Çevre, güvenlik, ticaret gibi işler
Haberde danışma kurulunun çalışmalarının kapsamını aktarılmadı, ancak bu tür uluslararası kurulların ozon tabakası, havacılık güvenliği ve dünya ticareti gibi küresel konularla ilgilendiği kaydedildi.
'Kabul etmesi ihtimali düşük'
Dpa, Guterres'in kişisel mektupla teklifi ilettiği Merkel'in henüz resmi yanıt göndermediğini, ama görevi kabul etmesi ihtimalinin düşük olduğunu yazdı. BM de Merkel de haberle ilgili yorum yapmadı.
2005-2021 arası Almanya'yı 16 yıl boyunca yöneten ve Almanya'nın ikinci en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Merkel, bu süre boyunca AB'nin de facto lideri konumundaydı.
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Diplomatik ve uzlaşmacı kişiliğiyle tanınan Merkel'in adı BM Genel Sekreteri seçimi kampanyasına da karışmıştı. BM ile ilgili haberler yapan PassBlue sitesine Şubat 2021'de konuşan Merkel’in sözcüsü, kadın liderin Guterres'in yerine BM Genel Sekreteri olmakla ilgilenmediğini söylemişti.
Global Insider hears that U.N. Sec Gen António Guterres has asked Merkel to lead a "high-level advisory board" on how to develop and manage global public goods (such as oceans or the ozone layer). Also in play: UN climate envoy— Matthew Kaminski (@KaminskiMK) January 14, 2022
https://t.co/UafBU3p6Rq via @PoliticoRyan
Eski liderlerden BM yetkilisi yapıyorlar
En üst düzey BM pozisyonları genellikle eski devlet başkanları ve kıdemli politikacılara ayrılmış durumda. Nasıl Guterres eski Portekiz başbakanıysa BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Şili'de iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim.