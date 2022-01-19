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https://tr.sputniknews.com/20220119/boluda-yoldan-cikan-otobuste-mahsur-kalan-yolcular-kurtarildi-1052871687.html
Bolu'da yoldan çıkan otobüste mahsur kalan yolcular kurtarıldı
Bolu'da yoldan çıkan otobüste mahsur kalan yolcular kurtarıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T00:17+0300
2022-01-19T00:17+0300
2022-01-19T00:17+0300
türkiye
bolu
kar
yolcu otobüsü
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Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Bahattin Cancan idaresindeki yolcu otobüsü, Dörtdivan mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.Kazada yaralanan olmazken, bariyerlere dayanan otobüsün kapıları açılmadığı için yolcular araç içinde mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.Trafiğin yavaş akması ve yaşanan maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman durması nedeniyle ekipler olay yerine yaklaşık 2 saate ulaştı.Otobüste bulunan 27 yolcu ve görevliler, bariyerlerin kesilmesi sonucu açılan kapılardan dışarıya çıkartıldı.İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yola çekildikten sonra yoluna devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/bolu-ankara-yolunda-zincirleme-trafik-kazasi-1052859082.html
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bolu, kar, yolcu otobüsü
Bolu'da yoldan çıkan otobüste mahsur kalan yolcular kurtarıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden
Bahattin Cancan idaresindeki yolcu otobüsü, Dörtdivan mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, bariyerlere dayanan otobüsün kapıları açılmadığı için yolcular araç içinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Trafiğin yavaş akması ve yaşanan maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman durması nedeniyle ekipler olay yerine yaklaşık 2 saate ulaştı.
Otobüste bulunan
27 yolcu ve görevliler, bariyerlerin kesilmesi sonucu açılan kapılardan dışarıya çıkartıldı.
İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yola çekildikten sonra yoluna devam etti.