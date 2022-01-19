https://tr.sputniknews.com/20220119/bono-u2-adini-sevmiyorum-kendi-yorumum-yuzunden-sarkilarimizdan-utaniyorum-hl-sarkici-olamadim-1052906740.html
Bono: U2 adını sevmiyorum, kendi yorumum yüzünden şarkılarımızdan utanıyorum, hâlâ şarkıcı olamadım
Bono: U2 adını sevmiyorum, kendi yorumum yüzünden şarkılarımızdan utanıyorum, hâlâ şarkıcı olamadım
U2 solisti Bono'dan grubun hayranlarını şoke eden, tenkitçilerini memnun eden bir itiraf geldi: U2 adını sevmiyorum, özellikle solistin yorumu yüzünden... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T20:15+0300
2022-01-19T20:15+0300
2022-01-19T21:13+0300
yaşam
u2
bono
irlanda
şarkıcı
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103494/94/1034949462_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bc3fe3081d4383c8ec9a334b8aa9af53.jpg
İrlanda'nın alameti farikalarından U2'nun dünyanın en başarılı rock gruplarından biri olarak kabul görmesine rağmen maruz kaldığı en sert eleştirilerden bazısı bizzat solisti Bono'dan geldi. 1976'da Dublin'de The Edge, Adam Clayton ve Larry Mullen Jr ile birlikte U2'yu kuran Bono (61), 46 yıl sonraki aklıyla verdiği röportajda hayranlar için acı itiraflarda bulundu. The Edge ile bilikte The Hollywood Reporter'ın Awards Chatter podcastına katılan Bono, "Hâlâ (U2 adını) sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Ama bir tür disleksi olmak için geç kaldım. The Beatles'ın da kötü bir kelime oyunu olduğunu fark etmemiştim" dedi. 'Fütüristik bir şey gibi gelmişti'"U2'deki imaya ve sayıya gelirsek, ilk başta kulağımıza casus uçağı, U-bot tarzı fütüristik bir şeymiş gibi geldi, ama bir tür boyun eğmeyi ima ettiği ortaya çıktı, hayır bu ismi sevmiyorum" diye devam eden Bono, daha da ileri gitti:"Radyoda şarkılarımızdan biri çaldığında arabadaydım ve bizim Dublin'de dediğimiz gibi kıpkızıl oldum. Sadece çok utanıyorum."'Belki de bazı insanların kulakları için hâlâ şarkıcı olamadım'"İnsan sesi yüzünden. Grubun tınısı inanılmaz. Ama solistin sesi çok gergin ve maço değil... Bendeki İrlandalı maço, bu yüzden biraz gergin.""Daha yeni şarkıcı gibi oldum, belki de bazı insanların kulakları için hâlâ olamadım ve bunu anlarım."Robert Palmer'ın 80'lerdeki tavsiyesiŞarkıcı Robert Palmer'ın 1980'lerde Adam Clayton'la tanıştığında "Tanrım, şarkıcınıza daha alçak tona inmesini söyler misin, böylece hem kendisine hem de onu dinlemek zorunda olan herkese iyilik yapar" dediğini aktaran Bono, grubun erken dönem çalışmalarını dinlemekte zorlanmasını şöyle açıkladı: "Müzik hakkında yeterince bilgimiz yoktu, uyduruyorduk. O düzeyde müzik teoriniz olmadığında, kendi teorinizi yazarsınız." Kalabalığı birbirine bağladığı için en çok Vertigo adlı şarkılarından gurur duyduğunu, en çok dinleyebildiği şarkılarının da Miss Sarajevo olduğunu belirtti.'Sanatçı olarak bulunulması gereken yer'"Diğerlerinin çoğu utançtan ezilip büzülmeme neden oluyor" vurgusunu yapan İrlandalı sanatçı "Bence U2 tekneyi sık sık utanç kayalıklarına vuruyor, belki de sanatçı olarak bulunulması gereken yer orası, utanç düzeyinizin tam eşiği" dedi. Popüler müzik tarihin en başarılı gruplarından biri olan U2, dünya çapında 157 milyondan fazla albüm sattı ve 22 Grammy Ödülü kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20191206/u2-martin-luther-kinge-yazdigi-pridei-afganistanda-oldurulen-japon-doktor-nakamura-icin-soyledi-1040778569.html
https://tr.sputniknews.com/20180312/u2-bono-one-seks-skandali-1032595241.html
https://tr.sputniknews.com/20171107/paradise-belgeleri-bono-vergi-denetim-1030915669.html
https://tr.sputniknews.com/20160413/bono-isid-komedyen-1022135447.html
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103494/94/1034949462_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f4c8db225a461d6ec2d9025cf6a88e25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
u2, bono, irlanda, şarkıcı, şarkı
Bono: U2 adını sevmiyorum, kendi yorumum yüzünden şarkılarımızdan utanıyorum, hâlâ şarkıcı olamadım
20:15 19.01.2022 (güncellendi: 21:13 19.01.2022)
U2 solisti Bono'dan grubun hayranlarını şoke eden, tenkitçilerini memnun eden bir itiraf geldi: U2 adını sevmiyorum, özellikle solistin yorumu yüzünden şarkılarımızın çoğunu utanç verici buluyorum.
İrlanda'nın alameti farikalarından U2'nun dünyanın en başarılı rock gruplarından biri olarak kabul görmesine rağmen maruz kaldığı en sert eleştirilerden bazısı bizzat solisti Bono'dan geldi.
1976'da Dublin'de The Edge, Adam Clayton ve Larry Mullen Jr ile birlikte U2'yu kuran Bono (61), 46 yıl sonraki aklıyla verdiği röportajda hayranlar için acı itiraflarda bulundu.
The Edge ile bilikte The Hollywood Reporter'ın Awards Chatter podcastına katılan Bono, "Hâlâ (U2 adını) sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Ama bir tür disleksi olmak için geç kaldım. The Beatles'ın da kötü bir kelime oyunu olduğunu fark etmemiştim" dedi.
'Fütüristik bir şey gibi gelmişti'
"U2'deki imaya ve sayıya gelirsek, ilk başta kulağımıza casus uçağı, U-bot tarzı fütüristik bir şeymiş gibi geldi, ama bir tür boyun eğmeyi ima ettiği ortaya çıktı, hayır bu ismi sevmiyorum" diye devam eden Bono, daha da ileri gitti:
"Radyoda şarkılarımızdan biri çaldığında arabadaydım ve bizim Dublin'de dediğimiz gibi kıpkızıl oldum. Sadece çok utanıyorum."
'Belki de bazı insanların kulakları için hâlâ şarkıcı olamadım'
"İnsan sesi yüzünden. Grubun tınısı inanılmaz. Ama solistin sesi çok gergin ve maço değil... Bendeki İrlandalı maço, bu yüzden biraz gergin."
"Daha yeni şarkıcı gibi oldum, belki de bazı insanların kulakları için hâlâ olamadım ve bunu anlarım."
Robert Palmer'ın 80'lerdeki tavsiyesi
Şarkıcı Robert Palmer'ın 1980'lerde Adam Clayton'la tanıştığında "Tanrım, şarkıcınıza daha alçak tona inmesini söyler misin, böylece hem kendisine hem de onu dinlemek zorunda olan herkese iyilik yapar" dediğini aktaran Bono, grubun erken dönem çalışmalarını dinlemekte zorlanmasını şöyle açıkladı: "Müzik hakkında yeterince bilgimiz yoktu, uyduruyorduk. O düzeyde müzik teoriniz olmadığında, kendi teorinizi yazarsınız." Kalabalığı birbirine bağladığı için en çok Vertigo adlı şarkılarından gurur duyduğunu, en çok dinleyebildiği şarkılarının da Miss Sarajevo olduğunu belirtti.
'Sanatçı olarak bulunulması gereken yer'
"Diğerlerinin çoğu utançtan ezilip büzülmeme neden oluyor" vurgusunu yapan İrlandalı sanatçı "Bence U2 tekneyi sık sık utanç kayalıklarına vuruyor, belki de sanatçı olarak bulunulması gereken yer orası, utanç düzeyinizin tam eşiği" dedi.
Popüler müzik tarihin en başarılı gruplarından biri olan U2, dünya çapında 157 milyondan fazla albüm sattı ve 22 Grammy Ödülü kazandı.