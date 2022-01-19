BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "18 Ocak 2022 günü Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve patlama sonucu çıkan yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldu. Söz konusu bölgede BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 11.00 itibariyle petrol akışı başlamıştır" denildi.Gece 02.00 civarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında patlama meydana gelmiş yangın çıkmıştı. Bu nedenle gaz akışı kesilmiş ve Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durmuştu.
BOTAŞ, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle kesilen gaz akışının yeniden başladığını duyurdu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "18 Ocak 2022 günü Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve patlama sonucu çıkan yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldu.
Söz konusu bölgede BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 11.00 itibariyle petrol akışı başlamıştır" denildi.
Gece 02.00 civarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında patlama meydana gelmiş yangın çıkmıştı. Bu nedenle gaz akışı kesilmiş ve Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durmuştu.