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BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı
BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı
BOTAŞ, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle kesilen gaz akışının yeniden başladığını duyurdu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:02+0300
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botaş
petrol
türkiye
kahramanmaraş
yangın
patlama
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "18 Ocak 2022 günü Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve patlama sonucu çıkan yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldu. Söz konusu bölgede BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 11.00 itibariyle petrol akışı başlamıştır" denildi.Gece 02.00 civarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında patlama meydana gelmiş yangın çıkmıştı. Bu nedenle gaz akışı kesilmiş ve Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durmuştu.
türkiye
kahramanmaraş
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botaş, petrol, kahramanmaraş, yangın, patlama

BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı

13:02 19.01.2022 (güncellendi: 13:13 19.01.2022)
© İHA / HALİL ULUBEY KAHRAMANMARAŞ'IN PAZARCIK İLÇESİ NARLI MAHALLESİ'NDEKİ PETROL BORU HATTINDAKİ PATLAMA
KAHRAMANMARAŞ'IN PAZARCIK İLÇESİ NARLI MAHALLESİ'NDEKİ PETROL BORU HATTINDAKİ PATLAMA - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / HALİL ULUBEY
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BOTAŞ, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle kesilen gaz akışının yeniden başladığını duyurdu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "18 Ocak 2022 günü Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve patlama sonucu çıkan yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldu.
Söz konusu bölgede BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 11.00 itibariyle petrol akışı başlamıştır" denildi.
Gece 02.00 civarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında patlama meydana gelmiş yangın çıkmıştı. Bu nedenle gaz akışı kesilmiş ve Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durmuştu.
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