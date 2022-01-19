https://tr.sputniknews.com/20220119/botastan-aciklama-yangin-tamamen-sonduruldu-1052875288.html

BOTAŞ’tan açıklama: Yangın tamamen söndürüldü

BOTAŞ’tan açıklama: Yangın tamamen söndürüldü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili BOTAŞ’tan açıklama geldi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T02:46+0300

2022-01-19T02:46+0300

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türkiye

kahramanmaraş

yangın

botaş

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Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi'ndeki BOTAŞ petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511’inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır” denildi.

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, yangın, botaş