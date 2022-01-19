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BOTAŞ’tan açıklama: Yangın tamamen söndürüldü
BOTAŞ’tan açıklama: Yangın tamamen söndürüldü
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili BOTAŞ’tan açıklama geldi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T02:46+0300
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kahramanmaraş
yangın
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Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi'ndeki BOTAŞ petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511’inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır” denildi.
türkiye
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kahramanmaraş, yangın, botaş

BOTAŞ’tan açıklama: Yangın tamamen söndürüldü

02:46 19.01.2022 (güncellendi: 02:47 19.01.2022)
© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili BOTAŞ’tan açıklama geldi.
Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi'ndeki BOTAŞ petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511’inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır” denildi.
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