https://tr.sputniknews.com/20220119/britanyada-pilot-proje-6-ay-boyunca-haftada-4-gun-calisilacak-maaslar-degismeyecek-1052883470.html

Britanya'da pilot proje: 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışılacak, maaşlar değişmeyecek

Britanya'da pilot proje: 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışılacak, maaşlar değişmeyecek

30 Britanyalı şirketin katıldığı pilot projede toplam çalışma saatinde büyük bir değişikliğe gidilmeden haftanın 5 yerine 4 günü çalışılacak ve çalışanlar aynı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:11+0300

2022-01-19T11:11+0300

2022-01-19T11:43+0300

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Uzun zamandır tartışılan 4 günlük çalışma haftası konsepti, koronavirüs pandemisinde evden çalışmaya geçilmesinin ardından uygulanmaya başlandı. Britanya'da 6 ay boyunca 4 günlük çalışma haftası denemesine 30 şirketin katılacağı açıklandı. 5 günlük çalışma haftası ücretini almaya devam edecek çalışanların bu vesileyle daha uzun haftasonu tatili yaptıklarında daha üretken olup olmadığına bakılacak. 4 Day Week Global (Küresel 4 Günlük Hafta) kampanyası, Autonomy (Özerklik) isimli düşünce kuruluşu ve Cambridge, Oxford, Boston Üniversiteleri'nin yöneteceği pilot projede, her zamanki çalışma miktarı ve haftada 35 saatlik çalışma süresi, 5 yerine 4 güne bölünecek. Dolayısıyla aynı işin 4 günde yüzde 100 verimlilikte yapılıp yapılmadığı ölçülecek.Haftada 4 gün çalışma denemesi, bu yıl ABD, Kanada, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'da devreye girerken, bu ay İskoçya ve İspanya hükümetleri de benzer pilot projeler başlatacak.Küresel 4 Günlük Hafta'nın pilot program yöneticisi Joe O’Connor, "2022, çalışmanın bu cesur yeni geleceğini müjdeleyen yıl olacak" diyerek şunları söyledi:"Giderek daha fazla işletme, ücretlerini düşürmeden çalışma saatlerini azaltmaya yönelik üretkenlik odaklı stratejilere geçiyor. Pilot programımıza ve daha geniş anlamda 4 günlük haftaya yönelik artan ivme ve ilgiden heyecan duyuyoruz.""4 günlük hafta, mevcut çalışma modeline meydan okuyor ve şirketlerin insanların ne kadar süre 'işte' olduğunu ölçmekten uzaklaşarak üretilen çıktıya daha keskin şekilde odaklanmasına yardımcı oluyor."Pilot uygulamanın parçası olarak araştırmacılar, verimliliği, çalışanların refahını ve ayrıca çevre ile cinsiyet eşitliği üzerindeki etkiyi ölçmek için katılımcı kuruluşlarla birlikte çalışacak.Kampanyacılar, bunun daha iyi bir iş-yaşam dengesi yaratacağını söylerken, şüpheciler çalışanların daha fazla işi daha az saate sıkıştırma çabasının daha fazla strese yol açacağı uyarısında bulunuyor. Ancak çok sayıda araştırma, 4 günlük haftaya geçmenin üretkenliği ve çalışanların kendilerini iyi hissetmelerini artırdığını gösteriyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 2015-19 arasında yürütülen dünyanın en büyük 4 günlük çalışma haftası denemesi 'çok büyük başarı' olarak selamlanırken, bu sayede sendikalar İzlanda'nın çalışan nüfusunun yüzde 86'sı için çalışma saatlerinde genel azalma veya azaltma seçeneği elde etmişti. Japonya'da Microsoft şirketinde yürütülen denemede de üretkenliğin yüzde 40 arttığı saptanmıştı.

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ingiltere, britanya, deneme, çalışma, proje, azalma, gün, hafta