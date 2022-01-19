https://tr.sputniknews.com/20220119/buz-gibi-gole-atlayarak-dusurdugu-cep-telefonunu-aradi-1052913878.html

Buz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı

Buz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir genç, yapay göle düşürdüğü cep telefonunu almak için buz gibi suya girdi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T23:34+0300

2022-01-19T23:34+0300

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bursa

göl

telefon

yaşam

soğuk

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İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde dolaşan bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu yapay göle düşürdü. Gölün çevresindeki demir korkulukları aşarak, göl kıyısına inen genç, bir süre telefonunu almak için çabaladı. Telefonunu almayı başaramayan genç, arkadaşlarının ısrarları sonucu, son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi. Ancak gencin suda yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Telefonunu bulamayan genç, yine arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı.O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

bursa

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bursa, göl, telefon, soğuk