Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220119/buz-gibi-gole-atlayarak-dusurdugu-cep-telefonunu-aradi-1052913878.html
Buz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı
Buz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir genç, yapay göle düşürdüğü cep telefonunu almak için buz gibi suya girdi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:34+0300
2022-01-19T23:40+0300
bursa
göl
telefon
yaşam
soğuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052914055_0:536:940:1065_1920x0_80_0_0_56e00bef8c03db0bfe263eef70411908.jpg
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde dolaşan bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu yapay göle düşürdü. Gölün çevresindeki demir korkulukları aşarak, göl kıyısına inen genç, bir süre telefonunu almak için çabaladı. Telefonunu almayı başaramayan genç, arkadaşlarının ısrarları sonucu, son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi. Ancak gencin suda yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Telefonunu bulamayan genç, yine arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı.O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052914055_0:448:940:1153_1920x0_80_0_0_057623a094d133a5958e3a2d8c831f2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, göl, telefon, soğuk

Buz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı

23:34 19.01.2022 (güncellendi: 23:40 19.01.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW521753Telefonunu düşüren gencin buz gibi göle daldığı anlar
Telefonunu düşüren gencin buz gibi göle daldığı anlar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW521753
Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir genç, yapay göle düşürdüğü cep telefonunu almak için buz gibi suya girdi.
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde dolaşan bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu yapay göle düşürdü.
Gölün çevresindeki demir korkulukları aşarak, göl kıyısına inen genç, bir süre telefonunu almak için çabaladı. Telefonunu almayı başaramayan genç, arkadaşlarının ısrarları sonucu, son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi.
Ancak gencin suda yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Telefonunu bulamayan genç, yine arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:22Oxfam: Afrika'daki en zengin 6 kişi kıta nüfusunun yarısından fazla servete sahip
00:21Ünlü Fransız oyuncu Ulliel, kayak pistinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti
00:11Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme, pasaportuna el koydu
00:03CHP Sözcüsü Öztrak’tan zam tepkisi: 'Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94'
00:01Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
00:00Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü
00:00İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'yüksek enflasyon' uyarısı
DünBritish Airways, 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye olan bazı uçuşları iptal etti
DünHollanda'da 'Kovid-19' protestosu: Tiyatro ve müzeler bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu
DünŞanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü
DünBuz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı
DünLugansk: Ukrayna, Donbass'ta bir yerleşimin yakınında silahlar konuşlandırdı
DünKazakistan lideri Tokayev: KGAÖ misyonu kısa ama etkiliydi
DünFenerbahçe karşılaşması sonrası Altay Teknik Direktörü Nobre: Skoru aldık ama iki hatadan gol yedik
DünUkrayna: Rusya'yı caydırmanın bedeli, savaşı durdurmanın bedelinden her zaman daha düşük olacak
DünKarlı yolda kontrolden çıkan ambulans tarlaya düştü
Dünİsrail'den BMGK'ye İran'ın nükleer programına karşı 'acil eylem' çağrısı
DünSinop'ta yaşlı kadın, kar paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi
DünFransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan değişikliği onayladı
DünManisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi