Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/cem-kucuk-eyt-ve-3600-ek-gosterge-icin-tarih-verdi-1052885418.html
Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamasını değerlendirdi ve EYT için tarih verdi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T11:53+0300
2022-01-19T11:56+0300
türkiye
ak parti
cem küçük
muhammet emin akbaşoğlu
3600 ek gösterge
eyt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg
Cem Küçük, TGRT'de yayınlanan sabah programında EYT'lilere ilişkin açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulunmuş ve düzenleme için 2022 yılını işaret etmişti. Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Akbaşoğlu ayrıca “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanı'mızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında da bulundu.'Bahar aylarında haberi gelir'Cem Küçük ise, sunduğu sabah programında "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/ak-partiden-eyt-aciklamasi-2022-yili-icerisinde-ne-yapacagimizin-mujdesini-paylasacagiz-1052827334.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102730/85/1027308521_219:0:1062:632_1920x0_80_0_0_4bc0b6c52954d546720187b02870db18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, cem küçük, muhammet emin akbaşoğlu, 3600 ek gösterge, eyt

Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi

11:53 19.01.2022 (güncellendi: 11:56 19.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamasını değerlendirdi ve EYT için tarih verdi.
Cem Küçük, TGRT'de yayınlanan sabah programında EYT'lilere ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulunmuş ve düzenleme için 2022 yılını işaret etmişti. Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Akbaşoğlu ayrıca “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanı'mızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında da bulundu.

'Bahar aylarında haberi gelir'

Cem Küçük ise, sunduğu sabah programında "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
AK Parti'den EYT açıklaması: 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız
17 Ocak, 22:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:07Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı
12:06Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla gibi
12:00Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: İstanbul'da neredeyse her binada bir koronavirüs hastası var
11:59Rus Büyükelçi Yerhov, Erdoğan’ın Başdanışmanı Şener ile görüştü
11:53Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
11:52Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
11:47Araştırma: Koronavirüs aşısının bilinen çoğu yan etkisi, aşıdan kaynaklanmıyor
11:46TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı
11:44İtalya'da 19 yıllık 'sifon davası' sonuçlandı
11:36Akkuyu Nükleer AŞ: NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamakta
11:26Flash TV'nin kurucusu hayatını kaybetti
11:2314 yaşındaki çocuğa, selfie çekerken 5 köpek saldırdı
11:15AFAD'dan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı
11:11Britanya'da pilot proje: 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışılacak, maaşlar değişmeyecek
11:10Koyunlarını ölü görünce 2 köpeği başından vurdu
11:05Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
11:00AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız
10:54Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
10:48Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da
10:42Akşener'den Erdoğan'a: İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın