https://tr.sputniknews.com/20220119/cem-kucuk-eyt-ve-3600-ek-gosterge-icin-tarih-verdi-1052885418.html

Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi

Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamasını değerlendirdi ve EYT için tarih verdi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:53+0300

2022-01-19T11:53+0300

2022-01-19T11:56+0300

türkiye

ak parti

cem küçük

muhammet emin akbaşoğlu

3600 ek gösterge

eyt

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Cem Küçük, TGRT'de yayınlanan sabah programında EYT'lilere ilişkin açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulunmuş ve düzenleme için 2022 yılını işaret etmişti. Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Akbaşoğlu ayrıca “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanı'mızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında da bulundu.'Bahar aylarında haberi gelir'Cem Küçük ise, sunduğu sabah programında "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220117/ak-partiden-eyt-aciklamasi-2022-yili-icerisinde-ne-yapacagimizin-mujdesini-paylasacagiz-1052827334.html

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