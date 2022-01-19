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Cem Küçük: İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez
Cem Küçük: İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:41+0300
2022-01-19T10:41+0300
politika
istanbul
chp
cem küçük
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
parlamenter sistem
ekrem imamoğlu
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Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.Türkiye gazetesi yazarı Küçük bugün kaleme aldığı yazısında, "Millet İttifakı parlamenter sisteme dönmekte kararlı. Gerçi bunu nasıl yapacaklarını açıklamıyorlar ama döneceğiz diyorlar. En az 368 vekilleri olması lazım ki, referanduma gitsin. Veyahut 400 vekil bulup anayasa değişikliği Meclis'ten geçsin. Bu arada Cumhurbaşkanı da kendilerinden olmalı. İttifakın henüz bir adayı yok. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi partilerle beraber mi hareket edecek, orası muamma. Ekrem İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez. Millet İttifakı’nın uygulayacağı politikayı zaten bilmiyoruz. Ne var ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir yıldır bütün açıklamaları kendisinin aday olacağı yönünde. Çünkü aday olmayacak biri bu kadar net konuşmaz." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/ekrem-imamoglu-bana-butce-dersi-vermeye-kalkmasinlar-akillarini-baslarindan-alirim-1052846185.html
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istanbul, chp, cem küçük, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, parlamenter sistem, ekrem imamoğlu

Cem Küçük: İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez

10:41 19.01.2022
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmeyeceğini öne sürdü.
Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.
Türkiye gazetesi yazarı Küçük bugün kaleme aldığı yazısında, "Millet İttifakı parlamenter sisteme dönmekte kararlı. Gerçi bunu nasıl yapacaklarını açıklamıyorlar ama döneceğiz diyorlar. En az 368 vekilleri olması lazım ki, referanduma gitsin. Veyahut 400 vekil bulup anayasa değişikliği Meclis'ten geçsin. Bu arada Cumhurbaşkanı da kendilerinden olmalı. İttifakın henüz bir adayı yok. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi partilerle beraber mi hareket edecek, orası muamma. Ekrem İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez. Millet İttifakı’nın uygulayacağı politikayı zaten bilmiyoruz. Ne var ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir yıldır bütün açıklamaları kendisinin aday olacağı yönünde. Çünkü aday olmayacak biri bu kadar net konuşmaz." ifadelerini kullandı.
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