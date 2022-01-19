https://tr.sputniknews.com/20220119/cem-kucuk-imamoglu-aday-olur-ve-kazanirsa-parlamenter-sisteme-donmeyi-kabul-etmez-1052882361.html

Cem Küçük: İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez

Cem Küçük: İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:41+0300

2022-01-19T10:41+0300

2022-01-19T10:41+0300

politika

istanbul

chp

cem küçük

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanı

parlamenter sistem

ekrem imamoğlu

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Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.Türkiye gazetesi yazarı Küçük bugün kaleme aldığı yazısında, "Millet İttifakı parlamenter sisteme dönmekte kararlı. Gerçi bunu nasıl yapacaklarını açıklamıyorlar ama döneceğiz diyorlar. En az 368 vekilleri olması lazım ki, referanduma gitsin. Veyahut 400 vekil bulup anayasa değişikliği Meclis'ten geçsin. Bu arada Cumhurbaşkanı da kendilerinden olmalı. İttifakın henüz bir adayı yok. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi partilerle beraber mi hareket edecek, orası muamma. Ekrem İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez. Millet İttifakı’nın uygulayacağı politikayı zaten bilmiyoruz. Ne var ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir yıldır bütün açıklamaları kendisinin aday olacağı yönünde. Çünkü aday olmayacak biri bu kadar net konuşmaz." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220118/ekrem-imamoglu-bana-butce-dersi-vermeye-kalkmasinlar-akillarini-baslarindan-alirim-1052846185.html

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istanbul, chp, cem küçük, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, parlamenter sistem, ekrem imamoğlu