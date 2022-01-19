Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/cevre-kirliligine-2021de-350-milyon-lira-ceza-kesildi-1052887362.html
Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi
Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştığı 2021'de, en çok çevre cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:21+0300
2022-01-19T12:25+0300
çevre kirliliği
türkiye
ankara
çevre ve şehircilik bakanlığı
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887194_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cf88800757bc2bc70e22f24edfdf89ea.jpg
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştı.Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.En çok çevre cezası kesilen ilk 5 ilÇevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220115/cavuslu-belde-halki-cop-tesisine-tepkili-insanlar-yerini-yurdunu-terk-edip-gidiyor-1052767904.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887194_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8c01c6f1506e700b15df0cdb9f0b25b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre kirliliği, ankara, çevre ve şehircilik bakanlığı, para cezası

Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi

12:21 19.01.2022 (güncellendi: 12:25 19.01.2022)
© AAÇevre kirliliği, plastik
Çevre kirliliği, plastik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştığı 2021'de, en çok çevre cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştı.
Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.

En çok çevre cezası kesilen ilk 5 il

Çevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.
Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.
En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.
Giresun - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
TÜRKİYE
Çavuşlu Belde halkı çöp tesisine tepkili: İnsanlar yerini yurdunu terk edip gidiyor
15 Ocak, 14:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:33iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu
13:32Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram'da influencer oldu
13:31İmamoğlu: Metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız
13:31Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
13:31Japonya'da teslimata üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe atan postacı yakalandı
13:29Dr. Nurten Elkin: Omicron varyantı belirtilerine 'mide bulantısı ve kusma' da eklendi
13:27Öztrak: Bankalar, TCMB'den yüzde 14 faizle aldığı krediyi Hazine'ye yüzde 26 faizle satıyor
13:17Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı
13:17Baykonur kent yönetimi: Şehirde terör saldırısı tehdidi var
13:13Ekonomist Atılal: Borsada kırılganlık son derece yüksek, derinlik yok
13:04Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız
13:04Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya çağrı: Barışçıl yolu izleyin
13:02BOTAŞ: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı
12:585 yaşındaki oğlunu boğan futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet hapis
12:58'Sık dişini helası' müze oldu
12:58BM, Merkel'e 'iş teklifinde bulundu'
12:555 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT olarak satışa çıkardı, 1 milyon dolar kazandı
12:53Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan birkaç hafta içinde Ukrayna'ya gidecek
12:45Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu
12:43Avcılar'da iş yeri çalışanına silahlı saldırı