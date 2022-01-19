https://tr.sputniknews.com/20220119/cevre-kirliligine-2021de-350-milyon-lira-ceza-kesildi-1052887362.html

Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi

Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştığı 2021'de, en çok çevre cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T12:21+0300

2022-01-19T12:21+0300

2022-01-19T12:25+0300

çevre kirliliği

türkiye

ankara

çevre ve şehircilik bakanlığı

para cezası

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştı.Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.En çok çevre cezası kesilen ilk 5 ilÇevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.

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çevre kirliliği, ankara, çevre ve şehircilik bakanlığı, para cezası