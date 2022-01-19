https://tr.sputniknews.com/20220119/cevre-kirliligine-2021de-350-milyon-lira-ceza-kesildi-1052887362.html
Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi
Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştığı 2021'de, en çok çevre cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:21+0300
2022-01-19T12:21+0300
2022-01-19T12:25+0300
çevre kirliliği
türkiye
ankara
çevre ve şehircilik bakanlığı
para cezası
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştı.Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.En çok çevre cezası kesilen ilk 5 ilÇevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.
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çevre kirliliği, ankara, çevre ve şehircilik bakanlığı, para cezası
Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi
12:21 19.01.2022 (güncellendi: 12:25 19.01.2022)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştığı 2021'de, en çok çevre cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca geçen yıl toplam 350 milyon 228 bin 270 lira çevre cezası kesildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 56 bin 211 çevre denetimi yapıldı. Bakanlık böylece ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştı.
Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis de faaliyetten men edildi.
En çok çevre cezası kesilen ilk 5 il
Çevre cezasının en çok uygulandığı iller sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu oldu.
Bakanlık geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti.
En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.