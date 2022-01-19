https://tr.sputniknews.com/20220119/chp-hdpli-semra-guzel-kararini-acikladi--dokunulmazligin-kaldirilmasi-icin-evet-oyu-verecegiz-1052899633.html
CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz
CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:40+0300
2022-01-19T16:40+0300
2022-01-19T16:41+0300
politika
chp
hdp
özgür özel
fezleke
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, “Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında ‘evet’ oyu kullanacağız” dedi.'Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?'Özel, şarkısında Havva ve İsa’ya yönelik sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu’nun evinin önünde açıklama yapan gruba tepki göstererek, “Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; ‘Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.’ Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?” dedi.
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chp, hdp, özgür özel, fezleke, semra güzel
CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz
16:40 19.01.2022 (güncellendi: 16:41 19.01.2022)
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, “Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında ‘evet’ oyu kullanacağız” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, “Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında ‘evet’ oyu kullanacağız” dedi.
'Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?'
Özel, şarkısında Havva ve İsa’ya yönelik sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu’nun evinin önünde açıklama yapan gruba tepki göstererek, “Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; ‘Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.’ Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?” dedi.