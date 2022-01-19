https://tr.sputniknews.com/20220119/chp-hdpli-semra-guzel-kararini-acikladi--dokunulmazligin-kaldirilmasi-icin-evet-oyu-verecegiz-1052899633.html

CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz

CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:40+0300

2022-01-19T16:40+0300

2022-01-19T16:41+0300

politika

chp

hdp

özgür özel

fezleke

semra güzel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052585443_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5712a2a30f1df5163a8371836e7271e4.jpg

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, “Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında ‘evet’ oyu kullanacağız” dedi.'Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?'Özel, şarkısında Havva ve İsa’ya yönelik sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu’nun evinin önünde açıklama yapan gruba tepki göstererek, “Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; ‘Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.’ Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220117/oztrak-elinde-silahla-poz-veren-bir-teroristle-yan-yana-fotograf-cektirmeyi-asla-kabul-edemeyiz-1052818709.html

https://tr.sputniknews.com/20220119/fazil-say-sezenin-tabii-ki-yanindayiz-icinden-geldigi-gibi-yapsin-sanatini-1052872701.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, hdp, özgür özel, fezleke, semra güzel