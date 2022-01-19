Erdoğan: Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının gündeminde ise koronavirüs salgını, ekonomide son durum ve terörle mücadele gibi konular yer aldı.Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.-Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldık. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan kağıt fabrikasının 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının gündeminde ise koronavirüs salgını, ekonomide son durum ve terörle mücadele gibi konular yer aldı.
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.
-Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldık. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan kağıt fabrikasının 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık