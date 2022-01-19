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Erdoğan: Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız
Erdoğan: Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T19:51+0300
2022-01-19T20:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hrant dink
okul
kabine
son dakika
kapanma
vaka
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının gündeminde ise koronavirüs salgını, ekonomide son durum ve terörle mücadele gibi konular yer aldı.Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.-Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldık. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan kağıt fabrikasının 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık
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recep tayyip erdoğan, hrant dink, okul, kabine, son dakika, kapanma, vaka

Erdoğan: Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız

19:51 19.01.2022 (güncellendi: 20:01 19.01.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının gündeminde ise koronavirüs salgını, ekonomide son durum ve terörle mücadele gibi konular yer aldı.
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.
-Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldık. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan kağıt fabrikasının 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık
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