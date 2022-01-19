https://tr.sputniknews.com/20220119/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1052905929.html

Erdoğan: Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız

Erdoğan: Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T19:51+0300

2022-01-19T19:51+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

hrant dink

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son dakika

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vaka

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının gündeminde ise koronavirüs salgını, ekonomide son durum ve terörle mücadele gibi konular yer aldı.Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.-Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldık. Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan kağıt fabrikasının 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık

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recep tayyip erdoğan, hrant dink, okul, kabine, son dakika, kapanma, vaka