https://tr.sputniknews.com/20220119/cumhurbaskani-erdogandan-adnan-menderes-muzesini-gorun-tavsiyesi-1052871855.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Adnan Menderes Müzesi’ni görün' tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Adnan Menderes Müzesi’ni görün' tavsiyesi

Sinop’ta gerçekleştirilen İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak telekonferans ile... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:17+0300

2022-01-19T00:17+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

sinop

adnan menderes

süleyman soylu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop’ta gerçekleştirilen İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na telekonferans yoluyla katılarak, Aydın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Soylu’yu arayarak telekonferans ile toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinoplulara Adnan Menderes Müzesi’nden bahsederek, herkesin müzeyi görmesini tavsiye etti. Erdoğan, Aydın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övgülerinin kendilerini onurlandırdığını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise, “Cumhurbaşkanımızın övgülerine mazhar olmak, hemşehrilerimize ve bizlere onur vermiştir. Emeği geçen tüm teşkilatımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolunda, dün olduğu gibi bugün ve yarın da inandığı yolda yürümeye sevdalı teşkilat mensuplarımızla ve kıymetli hemşehrilerimizin sevgi, teveccüh ve duaları ile birlikte 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ‘Durmak Yok, Yola Devam’” dedi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, sinop, adnan menderes, süleyman soylu