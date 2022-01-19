https://tr.sputniknews.com/20220119/dev-kedi-kefir-o-kadar-buyuk-ki-herkes-kopek-zannediyor-1052881749.html

Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'

Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'

Rusya'da yaşayan Yulia Minina isimli bir kadına ait Kefir isimli kedi, büyüklüğüyle dünya medyasına konu oldu. Ağırlığı 12.5 kilograma ulaşan Kefir'i görenler... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:19+0300

2022-01-19T10:19+0300

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yaşam

kedi

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İngiliz medyasına konuşan Yulia Minina, Kefir'i aldığında bu kadar büyüyeceğini hayal bile edemeyeceğini belirterek, "Kedimi görenler ilk bakışta şaşkınlığa uğruyorlar" dedi.Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Stary Oskol kasabasında yaşayan Minina, yaklaşık 2 yıl önce küçük bir yavru olan kedisini sahiplendiğini söylüyor.Maine Coon türünde olan kedinin ağırlığı, zaman içerisinde 12.5 kiloya ulaştı. Ancak dev kedinin daha da büyümesi bekleniyor çünkü Maine Coon cinsi kedilerin büyümesi, 3-4 yaşlarına dek sürüyor."Sıradan bir bebek kedinin bu kadar büyüyebileceğini düşünemezdim bile" diyen Yulia Minina, kedisini şöyle anlatıyor:Ancak Kefir'i daha önce görmemiş olanlar, eve geldiklerinde büyük bir şoka uğruyor. Yabancıların dev kediyi gördüğünde onu bir köpek zannettiklerini söyleyen Yulia, şu ifadeleri kullandı:Kefir 1 yıl 10 aylıkken sahibi Yulia'nın uykusunu zorlaştırırken, ilerleyen yıllarda üzerinde uyuması mümkün olmayacak gibi görünüyor.Bazı insanlar Yulia'nın Kefir'in fotoğrafları üzerinde oynadığını iddia etmesi, genç kadının tepkilerini beraberinde getirdi. Yulia bu iddialara, "Photoshop kullanmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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kedi