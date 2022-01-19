Direksiyon sınavında başarısız olan öğrencinin ailesi, öğretmene saldırdı

İstanbul'da kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlu yumrukla saldırdı.Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı.Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu engellemesi ile kavga son buldu.Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.
İstanbul'da bir sürücü kursu öğrencisi, direksiyon sınavında başarısız oldu. Öğrencinin babası ve ağabeyi, bu durumdan sorumlu tuttukları öğretmene kafede yumrukla saldırdı. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.
İstanbul'da kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlu yumrukla saldırdı.
Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı.
Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu engellemesi ile kavga son buldu.
Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.