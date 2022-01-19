https://tr.sputniknews.com/20220119/diyarbakirda-cenaze-defni-icin-85-saatlik-yol-acma-calismasi-yapildi-1052911393.html

Diyarbakır’da cenaze defni için 8.5 saatlik yol açma çalışması yapıldı

Diyarbakır’da cenaze defni için 8.5 saatlik yol açma çalışması yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunu 8.5 saatlik çalışma ile açarak vefat eden vatandaşın cenazesini mezarlığa... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:29+0300

2022-01-19T22:29+0300

2022-01-19T22:29+0300

yaşam

diyarbakır

kar yağışı

cenaze

belediye

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Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.Dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşın ailesi, defin işlemi için cenazeyi Kulp'tan Cebeci mezrasına götürmek istedi.Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zorluk yaşayan aileye Diyarbakır Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler yardım etti.Ekiplerin yoğun çabası sonucu cenaze 8.5 saatlik çalışma ile Cebeci mezrasına ulaştırıldı.

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diyarbakır, kar yağışı, cenaze, belediye