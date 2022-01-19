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Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar
Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar
Diyarbakır’da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T21:25+0300
2022-01-19T21:25+0300
türkiye
diyarbakır
hastane
sağlık
silahlı şiddet
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Olay, Merkez Bağlar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı. Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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diyarbakır, hastane, sağlık, silahlı şiddet

Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar

21:25 19.01.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - SEDAT IRMAK-AW521684Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar
Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - SEDAT IRMAK-AW521684
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Diyarbakır’da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin eczane biriminde çalışan kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Olay, Merkez Bağlar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı.

Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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