https://tr.sputniknews.com/20220119/diyarbakirda-kar-maskesi-ve-silahla-hastane-bastilar-1052909044.html

Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar

Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar

Diyarbakır’da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T21:25+0300

2022-01-19T21:25+0300

2022-01-19T21:25+0300

türkiye

diyarbakır

hastane

sağlık

silahlı şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052908966_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e75a90b5f10d96318e04b24d8c849d47.jpg

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı. Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, hastane, sağlık, silahlı şiddet