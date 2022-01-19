Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı

Diyarbakır’da dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşların kimi yürüyerek gitmeye çalışırken, kimisi de saatlerce otobüs ve dolmuş bekledi. Birçok mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle doğalgaz sistemi devre dışı kalırken, vatandaşlar ısınma sorunu yaşadı. Yine kesintiler nedeniyle internete de erişim sağlanamıyor.İlerleyen saatlerde ana yollar açılmaya başlanırken, mahalle içlerinde yolların halen kapalı olduğu gözlendi. Hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzlanan yollarda yer yer trafik kazaları yaşandı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle sosyal medyada belediye ve Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (DEDAŞ) sosyal medyadan tepki yağdı.Sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle:Okullar iki gün tatil edildiDiyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu, Meteoroloji’den aldıkları bilgi doğrultusunda Diyarbakır merkez ve İlçelerinde Perşembe ve Cuma günü olmak üzere okulların tatil edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, kamu kurumlarında çalışan gebe, engelli ve kronik rahatsızlığı bulanan personelin de iki gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu.
Anlık #Diyarbakır da korkunç bir tipi var. belediye çoğu yerlerde çalışmıyor yollar kapalı! Şahsi araçlarını çıkarmayıp toplu taşıma ile işlerine gitmek isteyen insanlar işlerine yürüyerek gidiyor. Tuzlama çalışması yok yol açma çalışmaları yok tebrikler kayyum 👏👏👏
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu, Meteoroloji’den aldıkları bilgi doğrultusunda Diyarbakır merkez ve İlçelerinde Perşembe ve Cuma günü olmak üzere okulların tatil edildiğini söyledi.
Vali Karaloğlu, kamu kurumlarında çalışan gebe, engelli ve kronik rahatsızlığı bulanan personelin de iki gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu.