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Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı
Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı
Diyarbakır’da dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle belediye ve... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:14+0300
2022-01-19T16:45+0300
diyarbakır
görüş
trafik
elektrik kesintisi
kar
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Diyarbakır’da dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşların kimi yürüyerek gitmeye çalışırken, kimisi de saatlerce otobüs ve dolmuş bekledi. Birçok mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle doğalgaz sistemi devre dışı kalırken, vatandaşlar ısınma sorunu yaşadı. Yine kesintiler nedeniyle internete de erişim sağlanamıyor.İlerleyen saatlerde ana yollar açılmaya başlanırken, mahalle içlerinde yolların halen kapalı olduğu gözlendi. Hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzlanan yollarda yer yer trafik kazaları yaşandı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle sosyal medyada belediye ve Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (DEDAŞ) sosyal medyadan tepki yağdı.Sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle:Okullar iki gün tatil edildiDiyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu, Meteoroloji’den aldıkları bilgi doğrultusunda Diyarbakır merkez ve İlçelerinde Perşembe ve Cuma günü olmak üzere okulların tatil edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, kamu kurumlarında çalışan gebe, engelli ve kronik rahatsızlığı bulanan personelin de iki gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu.
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diyarbakır, trafik, elektrik kesintisi, kar

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı

16:14 19.01.2022 (güncellendi: 16:45 19.01.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle belediye ve DEDAŞ’a sosyal medyadan tepki yağdı.
Diyarbakır’da dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı.
İşe gitmeye çalışan vatandaşların kimi yürüyerek gitmeye çalışırken, kimisi de saatlerce otobüs ve dolmuş bekledi.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Diyarbakır'da kar yağışı
© Sputnik / Sertaç Kayar
Birçok mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle doğalgaz sistemi devre dışı kalırken, vatandaşlar ısınma sorunu yaşadı. Yine kesintiler nedeniyle internete de erişim sağlanamıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Diyarbakır'da kar yağışı
© Sputnik / Sertaç Kayar
İlerleyen saatlerde ana yollar açılmaya başlanırken, mahalle içlerinde yolların halen kapalı olduğu gözlendi.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Diyarbakır'da kar yağışı
© Sputnik / Sertaç Kayar
Hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzlanan yollarda yer yer trafik kazaları yaşandı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Diyarbakır'da kar yağışı
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle sosyal medyada belediye ve Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (DEDAŞ) sosyal medyadan tepki yağdı.
Sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle:

Okullar iki gün tatil edildi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu, Meteoroloji’den aldıkları bilgi doğrultusunda Diyarbakır merkez ve İlçelerinde Perşembe ve Cuma günü olmak üzere okulların tatil edildiğini söyledi.
Vali Karaloğlu, kamu kurumlarında çalışan gebe, engelli ve kronik rahatsızlığı bulanan personelin de iki gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu.
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