https://tr.sputniknews.com/20220119/diyarbakirda-kar-yagisi-hayati-felc-etti-belediye-ve-dedasa-tepki-yagdi-1052898003.html

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı

Diyarbakır’da dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle belediye ve... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:14+0300

2022-01-19T16:14+0300

2022-01-19T16:45+0300

diyarbakır

görüş

trafik

elektrik kesintisi

kar

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Diyarbakır’da dünden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşların kimi yürüyerek gitmeye çalışırken, kimisi de saatlerce otobüs ve dolmuş bekledi. Birçok mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle doğalgaz sistemi devre dışı kalırken, vatandaşlar ısınma sorunu yaşadı. Yine kesintiler nedeniyle internete de erişim sağlanamıyor.İlerleyen saatlerde ana yollar açılmaya başlanırken, mahalle içlerinde yolların halen kapalı olduğu gözlendi. Hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzlanan yollarda yer yer trafik kazaları yaşandı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.Ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve elektrik kesintileri nedeniyle sosyal medyada belediye ve Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (DEDAŞ) sosyal medyadan tepki yağdı.Sosyal medyadaki bazı tepkiler şöyle:Okullar iki gün tatil edildiDiyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu, Meteoroloji’den aldıkları bilgi doğrultusunda Diyarbakır merkez ve İlçelerinde Perşembe ve Cuma günü olmak üzere okulların tatil edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, kamu kurumlarında çalışan gebe, engelli ve kronik rahatsızlığı bulanan personelin de iki gün boyunca idari izinli sayılacağını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220119/afaddan-dogu-karadeniz-ve-dogu-anadolu-icin-cig-uyarisi-1052883707.html

diyarbakır

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diyarbakır, trafik, elektrik kesintisi, kar