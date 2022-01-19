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Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi
Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi
Hindistan'daki Sadar Hastanesi'nde gerçekleşen doğumda, dört kollu ve dört bacaklı bir bebek dünyaya geldi. Hintliler, çocuğun ilahi bir varlık olduğunu... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T06:50+0300
2022-01-19T06:50+0300
dünya
hindistan
bebek
doğum
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Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde 17 Ocak'ta gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, bir anda ünlü oldu. Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlanıyor.Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonların bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya gelmesini tetiklediğini belirtti.Hediye sunmaya başladılarHintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ayrıca ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti. Dünya basını da dört kollu ve dört bacaklı bebeğe büyük ilgi gösterdi.
hindistan
bebek
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hindistan, bebek, doğum

Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi

06:50 19.01.2022
© Twitter Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi
Dört kollu ve dört bacaklı olarak dünyaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Twitter
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Hindistan'daki Sadar Hastanesi'nde gerçekleşen doğumda, dört kollu ve dört bacaklı bir bebek dünyaya geldi. Hintliler, çocuğun ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.
Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde 17 Ocak'ta gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, bir anda ünlü oldu. Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlanıyor.
Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonların bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya gelmesini tetiklediğini belirtti.

Hediye sunmaya başladılar

Hintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ayrıca ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.
Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti. Dünya basını da dört kollu ve dört bacaklı bebeğe büyük ilgi gösterdi.
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