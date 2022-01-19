https://tr.sputniknews.com/20220119/dr-nurten-elkin-omicron-varyanti-belirtilerine-mide-bulantisi-ve-kusma-da-eklendi-1052891492.html

Dr. Nurten Elkin: Omicron varyantı belirtilerine 'mide bulantısı ve kusma' da eklendi

Dr. Nurten Elkin: Omicron varyantı belirtilerine 'mide bulantısı ve kusma' da eklendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, Kovid-19'un Omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:29+0300

2022-01-19T13:29+0300

2022-01-19T13:29+0300

koronavirüs

mide bulantısı

belirti

koronavirüs

pcr

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

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İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, Londra’daki Imperial College’da yapılan analizlere göre, Omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti eklendiğini aktardı. Elkin, yeni belirtilerin bazılarının farklı hastalıklara da işaret edebileceği için ayırıcı tanının olması gerektiğinin altını çizdi.Nurten Elkin, ‘’Omicron varyantında da izolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Özellikle aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen bilgilendirmelerin yapılması, aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları, birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.Toplu ulaşım araçları, eğitim kurumları, bakım kurumları, kışlalar veya cezaevleri gibi vakaların hızla artabileceği ortamlarda, hastalığın zamanında tanımlanmasının ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasının bulaş riskini azaltabileceğine değinen Elkin, bu hastalıkların tanı ve tedavisinin belirlenmesinin, Kovid-19 ve varyantlarındaki tanılarıyla ayrıştırıcılıkta önemli olduğunu vurguladı.'Kış mevsimiyle birlikte hastalıklar artacak'Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde artış gösteren nezle, grip ve çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını belirten Elkin şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220119/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-yavuz-pcr-disinda-testlerin-cesitlendirilmesi-sart-1052886912.html

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mide bulantısı, belirti, koronavirüs, pcr, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron