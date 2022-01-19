https://tr.sputniknews.com/20220119/dunyanin-ilk-vegan-kemani-uretildi-bugulanmis-armut-yaban-meyveleri-ve-kaynak-suyu-kullanildi-1052887219.html

Dünyanın ilk 'vegan kemanı' üretildi

Dünyanın ilk 'vegan kemanı' üretildi

İngiltere'de bir keman yapımcısı, buğulanmış armut, çilek ve kaynak suyu gibi bileşenleri kullanarak 'vegan keman' üretti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T12:21+0300

2022-01-19T12:21+0300

2022-01-19T12:38+0300

dünya

ingiltere

vegan

üretim

keman

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İngiltere'de yaşayan Padraig O'Dublaoidh, koronavirüs karantinası döneminde hiçbir hayvansal ürün kullanmadan 'dünyanın ilk vegan kemanını' imal etti. 8 bin sterlinlik kemanda, buğulanmış armut, çilek ve kaynak suyu gibi bileşenler hayvan bazlı yapıştırıcılar yerine doğal ikameleriyle bir araya getirildi.BBC'nin haberine göre, kemanı 'dünyanın ilk vegan kemanı' olarak tescil eden Vegan Derneği, geleneksel yöntemlerde enstrüman yapımında at kılı, toynak, boynuz ve kemiklerin enstrüman yapımında kullanıldığını belirterek O'Dubladoidh'in kemanının 'inanılmaz heyecan verici' olduğunu söyledi.Organizasyon yetkilisi Ericka Durgahee, "Bu, hayvansal ürünler içermeyen yüksek kaliteli bir enstrümanın hasretini çeken pek çok kemancının kulağına müzik olacak" yorumunu yaptı.İmal ettiği kemanı anlatan O'Dublaoidh, aletin kenarlarındaki kaplamanın 'siyaha boyanmış buğulanmış armuttan' yapıldığını söyledi.Ayrıca, ahşabın içlerini boyamak için yabani meyveler ve yapıştırıcısında kullanılmak üzere ise yerel kaynak suyu kullanıldı.Yaklaşık 40 yıldır keman üreten ve 'birkaç yıl önce' bir müşterisinin vegan keman yapmasını istediğini söyleyen O'Dubladoidh, ürettiği vegan kemanla ilgili olarak şunları söyledi:"Kaç tane vegan olduğunu düşündüm, etik değerleri keman çalmalarına izin vermeyen potansiyel müzisyenler... Bu korkunç olmalı. Dünya şu anda çok değişiyor, özellikle genç nesil, dünyada büyük değişiklikler yapıyor ve bununla gurur duyuyorum."Vegan Derneği, hali hazırda vegan keman telleri ve yayları mevcut olsa da, ticari marka ile tescil edilen ilk kemanın O'Dublaoidh'in üretimi olduğunu açıkladı.

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ingiltere, vegan, üretim, keman