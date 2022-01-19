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Ebru Polat'tan yalanlama: Benim ağzımdan Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli çıkmadı
Ebru Polat'tan yalanlama: Benim ağzımdan Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli çıkmadı
Şarkıcı Ebru Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini vekil aday adayı yapmak istediğine yönelik çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T21:32+0300
2022-01-19T21:32+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
ebru polat
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini vekil aday adayı yapmak istediği fakat kendisinin kabul etmediği iddialarıyla gündem olan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, yeni bir açıklama yaparak, sözlerinin çarptırıldığını söyledi.Instagram'dan bir açıklama yapan Polat, "Yalan haber yapmayın lütfen. Benim ağzımdan Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli çıkmadı. Ben sayın başkanımız dedim ve kastettiğim MHP İl Başkanıydı. Ve kendim okul dönemimde MHP kadınlar kolu başknaıydım. Daha sonra avukat olunca bana teklif geldi. Daha şarkıcılık durumum yoktu" diye yazdı.Polat, bir diğer paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:Twitter üzerinden de açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı:Halbuki ben MHP il başkanımız ben avukat iken partimizde genç ve kültürlü insanlar var ve aday adayı olmalılar diye beni gösterdiğini söyledim konu buraya nasıl saptırıldı anlamadım.. Tüm MHP’li kardeşlerimi seviyorum. Sayın başkanımız ile ilgili yalan haber yapanları kınıyorum..Sayın basın mensubu arkadaşlarım; değerli başkanımız Devlet Bahçeli hakkında yazdığınız yalan haberleri kaldırınız.Pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu olmuştu.Polat, yayında şunları söylemişti: "Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. '
https://tr.sputniknews.com/20220118/ebru-polat-bahceli-beni-mhpden-vekil-aday-adayi-yapmak-istedi-erol-kose-sahit-1052861500.html
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mhp, devlet bahçeli, ebru polat

Ebru Polat'tan yalanlama: Benim ağzımdan Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli çıkmadı

21:32 19.01.2022
© Twitter Ebru Polat
 Ebru Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Twitter
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Şarkıcı Ebru Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini vekil aday adayı yapmak istediğine yönelik çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Polat, "Yalan haber yapmayın lütfen. Benim ağzımdan Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli çıkmadı" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini vekil aday adayı yapmak istediği fakat kendisinin kabul etmediği iddialarıyla gündem olan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, yeni bir açıklama yaparak, sözlerinin çarptırıldığını söyledi.
Instagram'dan bir açıklama yapan Polat, "Yalan haber yapmayın lütfen. Benim ağzımdan Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli çıkmadı. Ben sayın başkanımız dedim ve kastettiğim MHP İl Başkanıydı. Ve kendim okul dönemimde MHP kadınlar kolu başknaıydım. Daha sonra avukat olunca bana teklif geldi. Daha şarkıcılık durumum yoktu" diye yazdı.
Polat, bir diğer paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:
"Bu arada; ben de bu vatanın bir evladıyım ve kendimi bildim bileli ülkücü ve milliyetçiyim."
© InstagramEbru Polat'ın paylaşımları
Ebru Polat'ın paylaşımları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Ebru Polat'ın paylaşımları
© Instagram
Twitter üzerinden de açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı:
Halbuki ben MHP il başkanımız ben avukat iken partimizde genç ve kültürlü insanlar var ve aday adayı olmalılar diye beni gösterdiğini söyledim konu buraya nasıl saptırıldı anlamadım.. Tüm MHP’li kardeşlerimi seviyorum. Sayın başkanımız ile ilgili yalan haber yapanları kınıyorum..
Sayın basın mensubu arkadaşlarım; değerli başkanımız Devlet Bahçeli hakkında yazdığınız yalan haberleri kaldırınız.
Pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu olmuştu.
Polat, yayında şunları söylemişti: "Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. '
Ebru Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit
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